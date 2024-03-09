حبس عاطلين لاتجارهما فى الأسلحة النارية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطلين؛ لقيامهما بالاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بالقناطر الخيرية وبحوزتهما 5 قطع سلاح نارى الى وخرطوش وكمية من الذخيرة.

وردت معلومات سرية للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية تفيد قيام شخصين بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بنطاق قرى ومركز القناطر الخيرية.

تم تشكيل فريق بحث توصل الى ان المتهمين عاطلان ولأحدهما معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض على المتهمين وبحوزتهما وبحوزتهما 4 بنادق خرطوش وبندقية آلية و عدد من الطلقات .

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .