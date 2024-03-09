عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب مصر: الشعب المصري يد واحدة خلف القيادة السياسية لحماية أمنها القومي

رئيس حزب مصر القومي
رئيس حزب مصر القومي

قال المستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، إن حزب مصر القومي يستعد لافتتاح 15 مقرا جديدا لحزب مصر القومي، مشيرًا إلى أن عدد المقرات وصلت حتى الآن 382 مقرا.


جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح مقر  أمانة حزب مصر القومي عن دائرة أكتوبر قسم أول، بحضور المستشار روفائيل بولس، رئيس الحزب، ونائب رئيس الحزب، مايكل روفائيل بولس.

وأضاف رئيس حزب مصر القومي، أن مصر بخير ولا يمكن يحدث بها انشقاقات على الإطلاق، وهي تحت قيادة سياسية واعية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي قدوة تتمثل ونحتذى بها، لما يتحلى به من جدية والتزام في كل أعماله.

وأشار المستشار روفائيل بولس، إلى أن المنطقة مشتعلة والأعداء يتمنون سقوط مصر، لكن هذا لن يحدث أبدا، بفضل وعي الشعب المصري والجيش الذي يعد صمام الأمان.

وأكد رئيس حزب مصر القومي، أن الشعب المصري دي واحدة في مواجهة التحديات وحماية الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن الحزب داعم للدولة ومؤسساتها والقيادة السياسية، لكن الحزب على درجة كبيرة من الوعي لمتابعة القرارات التي تصدر من الحكومة.

مصر القومي حزب مصر القومي الحوار الوطني السيسي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من عمرو أديب على فوز الأهلي بكأس مصر

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تدخل جراحي عاجل .. نقل أحمد شوبير إلى المستشفى

شاهد.. أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك نهائي كأس مصر

أول ظهور لـ أحمد شوبير بعد دخوله المستشفى

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

ترشيحاتنا

العثور على مجرة غامضة ميتة.. لماذا أثارت حيرة كل العلماء| شاهد

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

أخبار السيارات |اركب نيسان صني 2024... فيات تيبو 2022 "أوتوماتيك" بأرخص سعر..عربية عائلية بأقل من ثمنها.. مواصفات سوزوكي جراند فيتارا 2024

الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ 39 بمناسبة يوم الشهيد

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنوبي جنين بالضفة الغربية

الجيش الروسي: صد خمس هجمات أوكرانية على بحيرة ليمان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بان كيك.. أحلى من الكافيهات

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

بدون مكياج .. مي عمر تفاجئ متابعيها | شاهد

سيارات تعمل بالطاقة الكهروضوئية قريبا في الأسواق.. ما مميزاتها؟

فيديو

مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ