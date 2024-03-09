توزيع سكر بسعر 27 جنيه للكيلو للمواطنين بشمال الأقصر

أوضح العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه بالتنسيق مع الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر تم توزيع ٤ طن سكر حر معبأ بسعر 27 جنيه للكيلو، للمستهلك بمدينة الزينية قبلي وقرية الصعايده ، مشيراً إلى أنه سيتم التوزيع بالتوالى لباقى القرى والنجوع، وذلك بحضور حجازى النحاس نائب رئيس المركز ومدير إدارة التموين .

يأتى ذلك فى ضوء استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال شهر رمضان المبارك، ووفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .



وفى السياق نفسه تم تنفيذ أعمال قافلة طبية وتوزيع سكر بواسطة التحالف الوطني للعمل التنموي بمركز شباب الزينيه قبلي بمدينة الزينية، وذلك بهدف التيسير والتخفيف عن المواطنين.