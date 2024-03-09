باستثمارات 35 مليار دولار.. سيارة EV تجمع بين هواوي وتشانجان |تفاصيل

أعلنت شركة هواوي رسميًا عن إنشاء فرعها الجديد المختص بأنظمة السيارات الذكية ومكوناتها، برأس مال مدفوع قدره مليار يوان صيني (141 مليون دولار أمريكي).

ويحتوي الفرع الجديد، الذي تم الإعلان عنه قبل 3 أشهر، على جميع التقنيات والأصول التابعة لوحدة أعمال السيارات الذكية التي كانت تعاني من صعوبات.

ما تكلفة مشروع هواوي للسيارات الذكية ؟

قامت هواوي بإنفاق 3 مليارات دولار على الوحدة خلال الأربع سنوات الماضية، وكشفت أنها كانت الوحدة الوحيدة التي تكبدت خسائر في عام 2022، حيث بلغت إيراداتها فقط 1 مليار يوان (141 مليون دولار)، وهو جزء صغير من الإيرادات الإجمالية التي بلغت 311 مليار يوان (43.7 مليار دولار).

وفي خطاب ألقاه رئيس شركة تشانجان هذا الأسبوع، أكد أن هواوي أكدت التزامها السابق بعدم بناء السيارات بنفسها، لكنها تهدف بدلاً من ذلك إلى تطوير "منصة موارد عامة" للصناعة.

ويتمركز العمل في الشركة الجديدة حول سبعة مجالات رئيسية - القيادة والقمرة الذكية، منصة السيارة الذكية الرقمية، السحابة الذكية للسيارة، وAR-HUD، وأضواء القيادة الذكية.

شراكة بين هواوي وتشانجان

وستكون المرحلة الأولى تشاركية بين هواوي وتشانغان فقط، مع تحمل تشانغان ما يصل إلى 40٪ من الشركة الجديدة.

وتهدف هواوي إلى فتح الشركة لموردي التكنولوجيا الآخرين وشركات السيارات. وقد أرسلت بالفعل دعوات لشركاء هواوي الآخرين في قطاع السيارات مثل سيريس، وشيري، وجاك موتورز، ومجموعة بياك.

تقدر قيمة الشركة الجديدة بحوالي 35 مليار دولار وفقًا لتقديرات المحللين، وذلك بعد بيع حصص للمستثمرين.

ومن بين المساهمين المحتملين الآخرين قد تكون شركات تصنيع السيارات الحكومية مثل مجموعة FAW ومجموعة دونغفنغ للسيارات، التي تفكر في امتلاك حصص تبلغ 5٪ لكل منهما.

وفي التعاون الأول بين هواوي وتشانغان ضمن الشركة الجديدة، ستزود هواوي حلولها الكاملة المتكاملة لتشانغان EV سيدان أفاتار. وفي العام الماضي، عملت هواوي مع علامة تشانغان الأخرى، ديبال، على حلول القيادة الذكية.

تتخذ شركة تشانغان مقرها في تشونغتشينغ في الصين الغربية، وهي واحدة من "الأربع الكبار" في قطاع السيارات الحكومية في الصين، حيث بلغت قيمة سوقها المالية 125 مليار يوان (17.6 مليار دولار)، وشحنت 2.35 مليون مركبة في عام 2022، محققة صافي ربح قدره 7.8 مليار يوان (1.1 مليار دولار) من إجمالي الإيرادات البالغة 121.3 مليار يوان (17.1 مليار دولار).