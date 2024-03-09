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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الوادى الجديد: استكمال القوافل التعليمية المجانية لطلاب المدارس بالداخلة

جانب من القوافل
جانب من القوافل

أعلن سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، استكمال فعاليات القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الثانوية العامة والإعدادية والتى بدأت أعمالها بمقر إدارة الداخلة التعليمية بأول محاضرة فى مادة اللغة العربية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بقيادة بهاء الدين شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، والتى تميزت بالإقبال المتزايد من الطلاب على قاعات المحاضرات، ودارت مناقشات وطرح أسئلة واستفسارات من الطلاب بالمنهج الدراسى وكيفية التعامل مع ورقة الامتحان .

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وأكد مدير التعليم بالمحافظة، أنه من منطلق الحرص على مصلحة الطلاب وبعد المسافات بين أرجاء المحافظة، وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وتحقيق أكبر إستفادة من البرنامج لطلاب المحافظة يجرى بث مباشر للمحاضرات عبر برنامج Team,s بإستخدام الحاسب الآلى، اللاب توب، الهاتف المحمول.

كما أعرب وفد القافلة التعليمى خالص الشكر والتقدير لطلاب المحافظة على ما لمسوه من الحرص على الاستفادة من المحاضرات لتنمية معارفهم ومداركهم والاستعداد الجيد للامتحانات

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