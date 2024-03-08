محافظ الوادي الجديد: صرف حصة إضافية من السكر لأصحاب البطاقات التموينية خلال رمضان

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إطلاق مبادرة لدعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك، بصرف ٢ كيلو سكر إضافية كدعم من المحافظة لكل فرد بالبطاقة، تُصرف على مرحلتين خلال الشهر من بدالي التموين بسعر ٢٧ جنيه للكيلو. يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وكلف المحافظ مديرية التموين بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومبادرات خفض الأسعار بكافة المراكز، للتأكد من التزامها بتخفيض الأسعار والإعلان عنها بشكل واضح للمواطنين.