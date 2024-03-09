عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صعوبة التنفس| هيئة الدواء تكشف أضرار ارتداء حزام دعم البطن لفترة طويلة

صدى البلد

قالت هيئة الدواء المصرية، إن ارتداء حزام دعم البطن لفترة طويلة أو النوم به، قد يسبب الآتي:​
-زيادة الألم والتورم في موضع الجراحة.​
-صعوبة التنفس.​
-ألم الظهر.​
-التهاب الجلد.​
-الحكة المستمرة.​
-ظهور شعور بالحكة واحمرار الجلد وهذا يؤدى إلى التهابات ​جلدية. ​
 

ونصحت هيئة الدواء المصرية  باتباع الإرشادات التالية للحصول على فوائد حزام دعم البطن.​

هيئة الدواء تختتم مشاركتها بأعمال اللجنة المصرية – الكينية المشتركة بنيروبي


 

اختتمت هيئة الدواء المصرية مشاركتها بأعمال اللجنة المصرية – الكينية المشتركة، والتي عقدت بالعاصمة الكينية نيروبي، حيث ترأس الجلسة الختامية معالي وزير الخارجية المصري، السيد/ سامح شكري، ونظيره الكيني، السيد/ موساليا مودافادي، وقد شهدت الجلسة توقيع محضر اجتماع أعمال اللجنة، والتي أسفرت عن مناقشات مثمرة وشراكات واعدة بين الجانبين المصري والكيني.

وعلى هامش اليوم الختامي للجنة، فقد شارك وفد هيئة الدواء المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور/ أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، بمنتدي الأعمال المصري – الكيني، المنعقد لتعزيز وتكثيف آفاق التعاون الثنائي مع الجمهورية الكينية، والذي يهدف إلى استعراض فرص الاستثمار المصري المتاحة في كينيا في مختلف المجالات، ومنها القطاع الدوائي، حيث تم مناقشة إمكانية استثمار شركات الدواء المصرية في السوق الكيني لتوطين الصناعة الدوائية بكينيا، وزيادة فرص نفاذ المستحضرات الطبية المصرية بالأسواق الكينية.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع أشقائها الأفارقة، والتأكيد على قوة العلاقات المصرية الكينية، وكذا تعزيز دورها القاري في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية، وتيسير نفاذية الدواء المصري بالأسواق الإفريقية.

الدواء اللجنة المصرية نيروبي الجراحة صعوبة التنفس الظهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

أول تعليق من الخطيب بعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

ترشيحاتنا

إيران.. القبض على فتاتين بسبب رقصهما في الأماكن العامة

نتيجة مباراة لاتعبر عن سيرها.. عضو مجلس الزمالك يعتذر للجمهور

البنتاجون تكشف حقيقة زيارة كائنات فضائية للأرض

الوزراء يتلقى 8 آلاف شكوى عن الأوضاع الوظيفية لفحصها وحلها| تفاصيل

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

تحقيق يكشف عن استهداف الاحتلال لـ الأسرى الإسرائيليين.. واحتجاج عارم ضد نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة عمرو دياب بالرياض تثير ضجة| سعرها خرافي

باستثمارات 35 مليار دولار.. سيارة EV تجمع بين هواوي وتشانجان |تفاصيل

ليلى علوي تستعرض أناقتها بالجلد الأسود| شاهد

سقوط عجلة طائرة من السماء على سيارة.. شاهد ماذا حدث

فيديو

صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة | فيديو

مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ