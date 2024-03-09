صعوبة التنفس| هيئة الدواء تكشف أضرار ارتداء حزام دعم البطن لفترة طويلة

قالت هيئة الدواء المصرية، إن ارتداء حزام دعم البطن لفترة طويلة أو النوم به، قد يسبب الآتي:​

-زيادة الألم والتورم في موضع الجراحة.​

-صعوبة التنفس.​

-ألم الظهر.​

-التهاب الجلد.​

-الحكة المستمرة.​

-ظهور شعور بالحكة واحمرار الجلد وهذا يؤدى إلى التهابات ​جلدية. ​



ونصحت هيئة الدواء المصرية باتباع الإرشادات التالية للحصول على فوائد حزام دعم البطن.​

هيئة الدواء تختتم مشاركتها بأعمال اللجنة المصرية – الكينية المشتركة بنيروبي





اختتمت هيئة الدواء المصرية مشاركتها بأعمال اللجنة المصرية – الكينية المشتركة، والتي عقدت بالعاصمة الكينية نيروبي، حيث ترأس الجلسة الختامية معالي وزير الخارجية المصري، السيد/ سامح شكري، ونظيره الكيني، السيد/ موساليا مودافادي، وقد شهدت الجلسة توقيع محضر اجتماع أعمال اللجنة، والتي أسفرت عن مناقشات مثمرة وشراكات واعدة بين الجانبين المصري والكيني.

وعلى هامش اليوم الختامي للجنة، فقد شارك وفد هيئة الدواء المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور/ أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، بمنتدي الأعمال المصري – الكيني، المنعقد لتعزيز وتكثيف آفاق التعاون الثنائي مع الجمهورية الكينية، والذي يهدف إلى استعراض فرص الاستثمار المصري المتاحة في كينيا في مختلف المجالات، ومنها القطاع الدوائي، حيث تم مناقشة إمكانية استثمار شركات الدواء المصرية في السوق الكيني لتوطين الصناعة الدوائية بكينيا، وزيادة فرص نفاذ المستحضرات الطبية المصرية بالأسواق الكينية.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع أشقائها الأفارقة، والتأكيد على قوة العلاقات المصرية الكينية، وكذا تعزيز دورها القاري في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية، وتيسير نفاذية الدواء المصري بالأسواق الإفريقية.