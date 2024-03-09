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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون تكشف حقيقة زيارة كائنات فضائية للأرض

كائنات فضائية
كائنات فضائية

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، عن حقيقة زيارة كائنات فضائية للأرض، مشيرة إلى عدم وجود أي دليل على هذا الأمر ولا جهود للحفاظ على سرية المعلومات بشأن ذلك.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، قال تقرير صادر عن “البنتاجون”، أمس الجمعة، إن العديد من المشاهدات لـ"ظواهر شاذة غير محددة"، المعروفة باسم "جسم طائر مجهول" ما زالت بحاجة إلى تفسير علمي. 

وأضافت: “مع ذلك، في الغالبية العظمى من الحالات، هناك ببساطة نقص في البيانات التي يمكن الاستفادة منها في هذا الصدد”.

وأشارت إلى أن "توفير الموارد والموظفين لتنفيذ تلك البرامج، تتسم إلى حد كبير بأنها غير منتظمة ومتفرقة، ما يمثل تحديا لجهود التحقيق ويعرقل النقل الفعال للمعرفة"، مما يجعل التحقيقات أكثر صعوبة".

وأضاف التقرير أنه ليس هناك أي دليل على أن الجيش الأمريكي، قد حجب معلومات حول الحياة، خارج كوكب الأرض، وبدلا من ذلك، كان تركيزه على "الأمور الأكثر أهمية" مثل استكشاف التقنيات السوفييتية.

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