إثيوبيا.. هجوم مسلح لـ«فانو» في أوروميا يتسبب بهروب السكان إلى الصحراء

أفادت وسائل إعلام إثيوبية، اليوم السبت، بأن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا، وتم إحراق العديد من المنازل في منطقة دارا، الواقعة داخل منطقة شيوا الشمالية في ولاية أوروميا، على يد "مسلحي فانو"، ما تسبب في هروب السكان إلى الصحراء.

وقالت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، إن الهجوم وقع صباح أول أمس، الخميس 7 مارس الجاري، داخل منطقة دارا.

وروى أحد سكان مانكيتا واريو كيبيلي، الذي اختار عدم الكشف عن هويته، أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في الهجوم الذي شنه من أطلقوا على أنفسهم اسم "مسلحي فانو" صباح الخميس الماضي، وأصيب العديد منهم.

وأشار إلى أن من بين الضحايا فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا تدعى شيتاي دوبالي، قُتلت بالرصاص إلى جانب حرق منزل ولا يزال الهجوم مستمرا في مانكيتا واريو كيبيلي".

وقال أحد سكان إن الهجوم على قريته أدى إلى خسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات، مضيفا: "لقد قاموا أيضًا باختطاف الأطفال وكبار السن الذين لم يتمكنوا من الفرار"، إلى جانب سرقة أكثر من 400 رأس من الماشية، وهرب السكان إلى منطقة صحراوية تسمى أبوتي.