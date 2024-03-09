رضا عبد العال:هدف الأهلي الأول أوفسايد وبيعملو تاريخ بالحاجات دي

شن رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، هجوما عنيفا علي النادي الأهلي، قائلا:" ملعبوش طوال 85 دقيقة ولو كان فيه مهاجم بيخلص كان الزمالك كسب الماتش".

وأضاف رضا عبد العال خلال تصريحات تلفزيونية،:" هدف إمام عاشور تسلل والأهلي بيعمل تاريخ باللقطات التحكيمية الخطأ دي".

وتابع رضا عبد العال،:" لو أنا مكان مجلس الاهلي أجيب كولر واقعد معاه هو ناقصه ايه عشان يقدم أداء كويس أمام الزمالك ده معملش 3 تمريرات علي بعض قدام الزمالك.

وأكمل رضا عبد العال،:" إمام عاشور 85 دقيقة مش موجود وكان عالة علي الأهلي ولكن كولر عنده تعليمات ميخرجش عاشور".