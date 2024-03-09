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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة؛ حيث يسعى العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلى متابعة أسعار الذهب  على مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

شاهد الفيديو:

وسجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجل سعر الذهب عيار 24، اليوم الجمعة عند 3680 جنيها.

- فيما سجل سعر الذهب عيار 21، اليوم الجمعة 8 مارس 2024، نحو 3220 جنيهًا.

- وصل سعر الذهب عيار 18، اليوم الجمعة 8 مارس 2024، عند 2760 جنيهًا.

- فيما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 25760 جنيهًا.

- استقر سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 8 مارس 2024 عند 3165 دولارًا.

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة ٣٥ مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% .

اما الدولار فسجل الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري 49.44 جنيه، فيما سجل الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 63.06 جنيه، بينما سجل اليورو 53.89 جنيه.

وسجل الريال السعودي 13.18 جنيه، فيما سجل الدينار الكويتي 161.17 بينما سجل الدرهم الاماراتي 13.46 جنيه.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي: عيار 24 سجل 3680 جنيها وعيار 21 سجل 3220 جنيه.

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