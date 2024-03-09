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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إشادة واسعة بالندوة التثقفية الخاصة بيوم الشهيد التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية

صدى البلد

لا تزال أصداء الندوة التثقيفية التاسعة والثلاثون التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة في ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حاضرة فى وجدان الشارع المصرى بكافة فئاته.

إدارة الشئون المعنوية

وتعددت الآراء حول تأثير الندوة التثقيفية التاسعة والثلاثون التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بكافة فقراتها الثرية وبمشاركة نخبة من نجوم التمثيل والطرب التى لهم شعبية كبيرة بين أطياف المجتمع المصرى مما كان له عظيم الأثر حول سرد تفاصيل ذكرى يوم الشهيد  بأسلوب جديد يتماشى مع وسائل الجذب العصرية الحديثة.

الندوة التثقيفية

وقد أشاد الجميع بالمستوى الراقي التي ظهرت عليه الندوة التثقيفية، تحت إشراف إدارة الشئون المعنوية والدور الكبير في إخراج الندوة التثقيفية بالصورة التي تليق بيوم الشهيد، والتي كانت مختلفة كلياً عن أي ندوة تثقيفية أخرى.

الوعي

وقد أشاد العديد بالمستوى الراقي الذي ظهرت به الندوة التثقيفية وما ظهر فيها من فقرات وأفلام وعرض شهادات القادة المصريين.

وأشاد الحضور بالدور الكبير لإدارة الشئون المعنوية، وذلك في إطار دورها الوطني والتنويري.

إدارة الشئون المعنوية الندوة التثقيفية يوم الشهيد القوات المسلحة السيسي

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