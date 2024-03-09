فودة من داخل منفذ طابا البري يدعو السياح المصريين والعرب لزيارة طابا

دعا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء السياح المصريين والعرب لزيارة مدينة طابا والاستمتاع بطبيعتها الخلابة الطقس الرائع مشيرا إلي أن طابا كانت تمتع بإقبال من سياح الاردن ومن مختلف الجنسيات وهي معبر لزيارة معالم مدينة سانت كاترين .



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ منفذ طابا البري علي هامش مراسم رفع العلم في ذكري عودة طابا الـ ٣٥ .

وأضاف المحافظ أنه طابا مدينة جميلة وآمنة وجميع الفنادق مفتوحة .



والتقي فودة بعض السائحين من بينهم سائح هندي تحدث مع المحافظ بأنه سوف يدعو شاروخان لزيارة طابا للدعاية والترويج لها .



وأضاف فودة سوف يتم تنظيم فعاليات كبيرة في طابا للترويج لها سياحيا .

وفي سياق متصل تفقد فودة محطة تحلية مياه عملاقة سوف يتم افتتاحها قريبا لتغذية الفنادق والمنتجعات بمياه الشرب .

كما قام المحافظ بتوزيع كراتين وشنط رمضانيه لسكان طابا مقدمة من البنك الزراعي المصري .

وقال محافظ جنوب سيناء أننا حرصنا علي إحياء ذكرى عودة طابا حتي يرسخ ذاكرة الانتماء والولاء في قلوب الأجيال لنورث للأجيال القادمة تاريخ بلد أبت التفريط في قطعة من أرضها وهي مدينة طابا علي الرغم من كون مساحتها لا تتعدى الكيلو متر ونعطي لهم دور في الوطنية والإخلاص للوطن . والذي يدفعنا بحماس الي المزيد من البناء وتجاوز كل التحديات.

أضاف المحافظ أن مصر خاضت معركة الحرب والتحرير والأن تخوض معركة التنمية علي أرض سيناء بوابة مصر الشرقية هذه المنطقة التي كانت ومازالت مطمع لما تحتويه من طبيعة خلابة وثروات معدنية وبترولية إضافة إلي مكانتها الدينية .

أكد المحافظ ان جنوب سيناء شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة تنموية ومشروعات سياحية عديدة في مدينة شرم الشيخ والتي تضم 280 فندق وقرية سياحية تحتوي علي 54 ألف غرفة بجانب 10 آلاف غرفة أخرى تحت الإنشاء.

منفذ طابا

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