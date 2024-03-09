وزارة الدفاع الصينية: الوضع الأمني ​​في البلاد أصبح غير مستقر بشكل متزايد

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، اليوم السبت، إن الوضع الأمني ​​في الصين أصبح غير مستقر بشكل متزايد وسط مشاكل مع النزعة الانفصالية.

وأوضح وو تشيان، على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: "الوضع مع النضال ضد الانفصاليين داخل البلاد معقد وخطير، والوضع الأمني ​​في الصين أصبح غير مستقر وغير مؤكد بشكل متزايد"، بحسب ما أورده موقع “روسيا اليوم” الإخباري.

وأضاف أن المهام التي تواجه وزارة الدفاع الصينية في الوقت الحالي صعبة ومتنوعة.

وأعلنت الصين في وقت سابق أنها ستزيد ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.2% في عام 2024، إلى 1.665 تريليون يوان.