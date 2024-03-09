نائب الرئيس الأمريكي: يجب التمييز بين الحكومة الإسرائيلية والشعب اليهودي

قالت نائبة رئيس الولايات المتحدة، كامالا هاريس، في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز: "من المهم التمييز بين الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي. يحق للشعب الإسرائيلي الحصول على الأمن، كما هو الحال مع الفلسطينيين".

وقالت هاريس ذلك بعد أن سئلت عن الاقتباس الساخن للرئيس جو بايدن حول محادثة "تعال إلى يسوع" التي يعتزم إجراؤها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما إذا كان يعني أن إسرائيل معرضة لخطر فقدان المساعدات الأمريكية في العراق بالمستقبل القريب.

وقالت هاريس إن الولايات المتحدة تعمل "منذ 8 أكتوبر" للتوصل إلى نهاية للحرب بين إسرائيل وحماس، قائلة إن "عددًا كبيرًا جدًا من الفلسطينيين قتلوا" وأن وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل ضروري لإخراج الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة للحد مما وصفته بـ "الكارثة الإنسانية".