لن يكونوا مرتبطين بحماس.. الاحتلال يدرس تسليح مدنيين في غزة ونتنياهو يعارض

ناقش مسؤولون بسلطات الاحتلال الإسرائيلي تسليح بعض المدنيين في قطاع غزة لتوفير الحماية الأمنية لقوافل المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

ويعد ذلك كجزء من التخطيط الأوسع للإمدادات الإنسانية بعد انتهاء القتال، حسبما ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم.

ومع تزايد المخاطر الأمنية في قطاع غزة أصبحت مسألة التوزيع الآمن للإمدادات مشكلة كبيرة.

وتقول الصحيفة إن المدنيين لن يكونوا مرتبطين بجماعات مسلحة بما في ذلك حركة المقاومة الفلسطينية حماس لكن لم يتم تحديدهم بعد .

وذكرت إن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أرجأ اتخاذ قرار بشأن هذه القضية لمعارضته مثل هذه الخطوة مع عدم رفضها.