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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تحضيرات المهرجان الدولي للفيلم القصير جدا تسابق الزمن بالعين السخنة

مهرجان الفيلم القصير
مهرجان الفيلم القصير جدا

تجري التحضيرات النهائية لإطلاق الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير جدا  على قدم وساق للمهرجان المقرر له الفترة من ٧ وحتى ١٤ يونيو المقبل بمدينة العين السخنة. 

عقدت إدارة المهرجان إجتماعا لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بإختيار المكرمين من النجوم المصريين والعرب والعالميين ولجان تحكيم مسابقات الأفلام .

وقالت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان أن لجان التحكيم ستضم قامات سينمائية وفكرية عظيمة من صناع الأفلام ومن الأسماء التي فرضت نفسها بإبداعاتها سواء في مجال الكتابة أو الإخراج أو التمثيل أوالتصوير  .

واكد الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان أن باب المشاركة في مسابقات المهرجان مفتوح حتى نهاية أبريل المقبل وان عدد الأفلام  التي وصلت للمهرجان منذ فتح باب المشاركة في ١ مارس الجاري  مايقرب من ال٤٠ فيلما ستبدأ لجنة الإختيار في مشاهدتها وتوزيعها على الأقسام والمسابقات المختلفة .

وأوضح الإعلامي زياد باسمير نائب رئيس المهرجان أن الأفلام التي تلقاها المهرجان حتى الآن  تنتمي  لدول عديدة منها مصر و السعودية والمغرب والعراق وتونس وسوريا مشيرا إلى أن إدارة المهرجان إنتهت من كافة الأمور اللوجستية من دور واماكن عرض الأفلام و إقامات الضيوف من السينمائيين و الصحفيين

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