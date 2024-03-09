للمرة الثانية.. انتخاب آصف علي زرداري رئيسًا لباكستان

أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم السبت، بأن آصف علي زرداري، تم انتخابه رئيسًا للبلاد للمرة الثانية.

وحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، تم التصويت لزرداري بأغلبية 411 صوتًا مقابل 181 للمرشح الذي تدعمه المعارضة، وفقًا لإحصاء وسائل الإعلام المحلية لأصوات النواب الوطنيين ونواب المقاطعات وأعضاء مجلس الشيوخ.

وبموجب شروط اتفاق الائتلاف الذي يضم أيضا عددا من الأحزاب الصغيرة، أدى شهباز شريف، زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز، اليمين الدستورية كرئيس للوزراء يوم الاثنين الماضي.

ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات النتيجة الرسمية في وقت لاحق اليوم السبت، ومن المتوقع أن يؤدي زرداري اليمين في حفل يقام غدًا الأحد.