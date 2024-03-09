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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إخلاء سفينة هندية بعد سقوط أول الضحايا المدنيين في هجمات الحوثيين

صورة جوية للسفينة
صورة جوية للسفينة True Confidence التي ترفع علم بربادوس

أجلت البحرية الهندية جميع أفراد طاقم السفينة المنكوبة البالغ عددهم 20 فردا في البحر الأحمر، بعد أن أدى هجوم للحوثيين إلى مقتـ.ل ثلاثة بحارة في أول قتـ.يل مدني في حملة الجماعة اليمنية ضد طريق الشحن الرئيسي.

وأطلق المتشددون المتحالفون مع إيران صاروخا على سفينة ترو كونفيدنس التي ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان يوم الأربعاء على بعد حوالي 50 ميلا بحريا قبالة ميناء عدن بجنوب اليمن، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وقال المالكون والمديرون في بيان إن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 وثلاثة حراس مسلحين تم نقلهم إلى مستشفى في جيبوتي في القرن الأفريقي بواسطة سفينة حربية هندية.

وأضاف أصحاب ومديرو السفينة إن اثنين من القتلى فلبينيين والثالث فيتنامي، معربين عن تعازيهم لأسرهم. كما أصيب فلبينيان آخران بجروح خطيرة.

وأدانت فيتنام يوم الخميس الهجوم، وقالت إن أحد أفراد الطاقم الفيتنامي توفي بينما كان المواطنين الثلاثة الآخرون في صحة جيدة.

وأظهرت الصور التي نشرتها البحرية الهندية طائرة هليكوبتر ترفع أفراد الطاقم من قارب نجاة صغير في أمواج متلاطمة وتأخذهم إلى سفينة بحرية.

وظهر بعض الجرحى في قاع قارب نجاة تابع للبحرية أرسل للمساعدة. وتم نقلهم على نقالات إلى السفينة وتم عرضهم لاحقًا وأطرافهم مغطاة بالضمادات أثناء إجلائهم إلى مستشفى جيبوتي.

وتابعت الشركات في البيان 'السفينة تنجرف بعيدا عن الأرض ويجري اتخاذ ترتيبات الإنقاذ'.

وقال متحدث باسم الشركتين لرويترز إنه تم التوقيع على عقد إنقاذ السفينة، رافضًا مزيدًا من التفاصيل بسبب مشكلات أمنية.

وواصل الحوثيون حملة متواصلة من الهجمات على السفن في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم منذ نوفمبر تشرين الثاني فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حماس في غزة.

وقالت جمعيات الشحن العالمية الرائدة يوم الخميس الماضي إن 'الخسائر في الأرواح والإصابات في صفوف البحارة المدنيين أمر غير مقبول على الإطلاق'.

واضافت 'إن تكرار الهجمات على السفن التجارية يسلط الضوء على الحاجة الملحة لجميع أصحاب المصلحة لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حياة البحارة المدنيين الأبرياء ووضع حد لمثل هذه التهديدات.'

وارتفعت تكلفة تأمين رحلة مدتها سبعة أيام عبر البحر الأحمر بمئات الآلاف من الدولارات منذ نوفمبر.

قال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة مخاطر الحرب البحرية وأخصائي التأمين، إن معدلات التأمين ضد مخاطر الحرب تعكس بالفعل غرق سفينة الشحن روبيمار، بعد أيام من إصابتها بصاروخ حوثي في ​​18 فبراير/شباط، والوفيات الأولى من سفينة True Confidence. حماية السفينة – جزء من الاكتتاب بالقلم.

وأضاف 'لذا فإن الدرجة التي سيخلقون بها المزيد من الضغوط الصعودية من المرجح أن تكون محدودة على المدى القصير'.

رعاية البحارة

واستخدم الحوثيون مجموعة من الأسلحة المتطورة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية و'الطائرات الانتحارية بدون طيار'، على الرغم من الضربات الانتقامية التي قادتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على قواعدهم في اليمن بهدف شل قدرتهم على الهجوم.

كما دعا ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، وهي نقابة البحارة الرائدة، إلى توفير حماية أفضل.

وقال: 'لا توجد نافذة تسليم تستحق خسارة حياة البحارة'. 'ندعو الصناعة إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح حتى يتم ضمان العبور الآمن عبر البحر الأحمر.'

وتمر حوالي 23 ألف سفينة سنويًا عبر مضيق باب المندب الضيق الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن بقناة السويس، وهو ما يمثل حوالي 12٪ من التجارة العالمية.

ويضيف قطع الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا حوالي 10 أيام إلى الرحلة، مما يؤخر سلاسل التوريد ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

اشتعال النيران أفراد طاقم البحر الأحمر الهجمات على السفن البحرية الهندية

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