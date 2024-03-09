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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الامارات|4.7 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية نهاية تعاملات الأسبوع الماضي

بورصة الامارات
بورصة الامارات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في نهاية الأسبوع  الماضي، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 4.7 مليار درهم.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.57 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي، وصولاً إلى 3.575 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، موزعة بواقع 2.855 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و720.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.03 مليار درهم موزعة بواقع 773.9 مليون درهم في سوق أبوظبي و258.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 287.8 مليون سهم عبر تنفيذ 18.06 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي العام مرتفعاً بنحو 16 نقطة أو ما نسبته 0.38% ليصل عند مستوى 4253.08 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.05% إلى مستوى 9086.42 نقطة، بينما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9234.47 نقطة مرتفعاً بنحو 0.09%.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 195.6 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 112.6 مليون درهم وأغلق عند 16 درهماً، ثم "الدار العقارية" بسيولة 99.9 مليون درهم ووصل إلى مستوى 5.56 درهم بنمو 0.36%.

وفى دبي، استحوذ "دبي الإسلامي" على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 45.5 مليون درهم ووصل إلى 5.78 درهم، ثم "تبريد" جاذباً 40.8 مليون درهم واستقر عند 3.39 درهم، تلاه "إعمار العقارية" بسيولة 31.2 مليون درهم وأغلق عند 8.17 درهم بارتفاع 0.74%.

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