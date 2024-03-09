دعاء خواتيم شهر شعبان.. استعد للصيام والقيام والصلاة والذكر والاستغفار

دعاء خواتيم شهر شعبان في نهاية شهر شعبان علينا أن ننهي هذا الشهر العظيم بالدعاء، وكما بدأناه بالدعاء علينا أن ننهيه بالدعاء، فهو ثاني الشهور أهمية بعد شهر رمضان ، وعلينا الاستعداد الجيد للشهر الكريم من صيام وقيام وصلاة وذكر واستغفار، ففضله كبير سواء في صيامه أو دعائه ، وفي شعبان ترفع الأعمال وذلك للحديث الشريف (وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَال إِلى رَبِّ العَالمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عملي وَأَنَا صَائِمٌ).. دعاء خواتيم شهر شعبان في السطور التالية.

ويستحب في دعاء خواتيم شهر شعبان أن نقول اللهم يامن اليه ملجأ العباد في المهمات , واليه يفزع الخلق في الملمات, ياعالم الجهر والخفيات , يامن لا تخفى عليه خواطر الاوهام , وتصرف الخطرات , يا ربَّ الخلائق والبريات , يامن بيده ملكوت الارضين والسماوات .

-انت الله لا اله الا انت , امت اليك بـ لا اله الا انت , فـ بلا اله الا انت , اجعلني في هذه الليله وصباحها ممن نظرت اليه فرحمته , وسمعت دعاءه واجبته , وعلمت استقالته فاقلته , وتجاوزت عن سالف خطيئته وعظيم جريرته .فقد استجرت بك من ذنوبي , ولجأت اليك في ستر عيوبي.

-اللهم فجد عليا بكرمك وفضلك واحطط خطاياي بحلمك وعفوك وتغمدني فييما سلف من ليلتى وأقبل من صباحها بسابغ كرامتك , واجعلني فيها من اوليائك الذين اجتبيتهم لطاعتك , واخترتهم لعبادتك , وجعلتهم خالصتك وصفوتك.

اللهم اجعلني ممن سعد جده , وتوفر من الخيرات حظه , واجعلني ممن سلم فنعم , وفاز فغنم , واكفني شر ما اسلفت , واعصمني من الازدياد في معصيتك , وحبب الي طاعتك وما يقربني منك ويزلفني عندك.

-سيدي إليك يلجأ الهارب ومنك يلتمس الطالب , وعلى كرمك يعوّل المستقيل التائب , ادبتَّ عبادك بالتكرم وأنت اكرم الاكرمين , وامرت بالعفو عبادك وانت الغفور الرحيم , اللهم فلا تحرمني مارجوتُ من كرمك ولا تؤيسني من سايغ نعمك ولا تخيبني من جزيل قسمك فيما سبق من ليلتى وصباحها ويومها بأهل طاعتك , واجعلني في جنة من شرار بريتك.

كما نقول في دعاء خواتيم شهر شعبان اللهم إن العـلم عـنـدك وهـو عـنا محجـوب , ولا نعـلم أمـرا نـخـتـاره لأنـفـسـنـا وقـد فـوضـنـا إليـك أمورنا , ورفعــنا إليك حاجاتـنا , ورجــونــاك لـفـاقـاتـنـا وفـقـرنـا , فـأرشـدنـا يـا الله وثـبـتنا ووفـقـنـا إلـى أحـب الأمـور إلـيـك وأحـمـدهـا لـديـك , فـإنـك تحكم بمـا تـشـاء وتـفـعـل مـا تـريـد وأنـت عـلـى كـل شـيء قـديـر , ولا حول ولا قـوة إلا بـالله العـلي العظـيم , سـبـحـان ربـك رب الـعـزة عـمـا يـصـفـون وسـلام عـلـى المـرسـلـين والحـمـد لله رب العالمين.

ربِّ ان لم أكن من أهل ذلك فأنت اهل الكرم والعفو والمغفره , وجد علي بما انت اهله لا بما استحقه , فقد حسن ظني بك , وتحقق رجائي لك , وعلقت نفسي بكرمك فأنت ارحم الراحمين واكرم الاكرمين .

اللهم واخصصني من كرمك بجزيل قسمك واعوذ بعفوك من عقوبتك واغفر لي الذنب الذي يحبس عليا الخلق ويضيق عليا الرزق , حتى اقوم بصالح رضاك وانعم بجزيل عطائك , واسعد بسابغ نعمائك , فقد لذت بحرمك وتعرضت لكرمك , واستعذت بعفوك من عقوبتك , وبحلمك من غضبك , فجد بما سألتك واعط وامنح ما التمست منك ,فقد سألتك يا إلهى بذاتك وحرمة جنابك ولا شئ اعظم منك يا أكرم الأكرمين.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللّهُمَّ ، إنِّي أُشْهِدُكَ كَمَا تَقُولُ: وَفَوْقَ ما يَقُولُ القَائِلُونَ: وَأَشْهدُ أَنَّكَ كَمَا شَهِدْتَ لِنَفْسِكَ ، وَشَهِدَتْ لَكَ مَلَائِكَتُكَ ، وَأَوُلُو العِلمِ بِأَنَّك قَائمٌ بِالقِسْطِ ، لا إله إلاَّ أَنْتَ ، وَكَمَا أَثْنَيْتَ على نَفْسِكَ سُبْحَانَكَ ، وَبِحَمْدِك .



الاستعداد لشهر رمضان

الاستعداد لشهر رمضان ، بعد أن يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الملائكة، والتي هي ليلة النصف من شهر شعبان، تبدأ الأيام في العد التنازلي لقدوم شهر رمضان المبارك، والاستعداد لشهر رمضان ليس بالطعام والشراب وتخزينهما ولكن بالتعطش للعبادات والأدعية والأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم.

ونقول في دعاء الاستعداد لشهر رمضان اللّهُمَّ ، أَوْسِعْ عَلَيَّ في رِزْقِي ، وَامْدُدْ لي في عُمْري ، وَاجْعَلْني مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ ، وَلا تَسْتَبْدِلْ بي غَيْري ،يا عَلِيٌّ ، يا عَظِيمُ ، يا رَحْمنُ ، يا رَحِيمُ ، يا سَامِعَ الدَّعَوَاتِ ، وَيا مُعْطِيَ الخَيْرَاتِ .

-الـلـهـم إنـي أسـألـك مـن خـيـر مـا تـعـلـم , وأعـوذ بـك مـن شـر مـا تـعـلـم , وأستغرك مـن كـل مـا تـعـلـم , إنـك أنـت عــلام الغـيـوب.

-اللّهُمَّ ، أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الحَلَالِ ، ما أَكْفِي بِهِ وَجْهِي ، وَاُؤدِّي بِهِ عَنِّي أَمَانَتِي ، وَأَصِلُ بِهِ رَحِمي ، وَيَكُونُ عَوْنا على شكرك وطاعتك فى حياتى وذخرا لى عندك بعد مماتى، وسترا لى ولذريتى تغننا به من فضلك عمن سواك. اللهم ببركة هذه الأيام المباركة حول قلوبنا وأحوالنا تحولا يرضيك وترضى به عنا.

اللهم ببركة هذه الأيام المباركة حول قلوبنا إليك تحولا يرضيك وترضى به عنا،اللهم ببركة هذه الأيام المباركة حول قلوبنا إليك تحولا يرضيك وترضى به عنا. بفضلك ومنك يالله .وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء شهر شعبان

دعاء شهر شعبان يكفي أن في هذا الشهر الكريم وقع حديث عظيم وهو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وهي ليلة ضمن 9 ليالي هم الأفضل على مدار العام منهم أول ليلة من شهر رجب وليلة النصف من شعبان ، ويوم عرفة وليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى وليلة الجمعة، ولهؤلاء فضل عظيم مثل فضل ليلة النصف من شعبان.

" بـسـم الله الـرحمن الـرحـيـم اللهم يـا ذا المـن ولا يمـن عـلـيـه , يـا ذا الجـلال والإكـرام , يـا ذا الـطـول والإنـعـام, لا إله إلا أنـت ظـهـر الـلاجـئين , وجـار المسـتجـيرين, ومأمن الخائفـين .

-اللهم إن كـنـت كتبتني عـنـدك في أم الكـتاب شقـيا أو محـروما أو مـقـتـرا عـلـيّ في الـرزق , فـامـح مـن أم الـكتاب شـقاوتي وحرماني وتـقـتـيـر رزقي وأثـبـتـني عـنـدك سـعـيـدا مرزوقا موفـقا للخـيـرات , فإنـك قـلـت وقـولـك الحق في كـتابك المنـزل ,عـلى لـسـان نـبــيــك المـرسـل.



-يـمحـو الله مـــا يـشـاء ويـثـبـت وعنـده أم الـكـتـاب ، إلـهـي بـالـتـجـلـي الأعـظـم , في لـيـلـة الـنـصـف مـن￼ شـعـبـان المـكـرم , الـتـي يـفـرق فـيـهـا كـل أمـر حـكـيـم ويـبـرم , اكـشـف عـنـي مـن الـبـلاء مـا أعـلـم ومـا لا أعـلـم, واغـفـر لـي مـا أنـت بـه أعـلـم.

=الـلـهـم اجـعـلني مـن أعـظـم عـبـادك حـظـًا ونـصـيـبًـا في كـل شـيء قـسـمـتـه في هـذه اللـيـلة مـن نـور تـهـدي بـه, أو رحمـة تـنـشـرها , أو رزق تـبـسـطه , أو فـضـل تـقـسـمـه عـلـى عـبـادك المـؤمـنـين ,يـا الله يـا الله يـا الله لا إلـه إلا أنـت, الـلـهـم هـب لـي قـلـبـا تـقـيـا نـقـيـا , مـن الـشـرك بـريـا , لا كـافـرا ولا شـقـيـا , وقـلـبـا سـلـيـمـا خـاشـعـا ضـارعـا , الـلـهـم امـلأ قـلـبـي بـنـورك وأنـوار مـشـاهـدتـك وجــمــالــك وكــمــالــك ومــحــبــتــك وعــصــمــتــك وقــدرتــك وعـلـمـك يـا أرحـم الـراحـمـين ,وصلى الله تعالى عـلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ".

- صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَاعْطِني مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، ما أَنْتَ أَهْلُهُ ، وَاصْرِفْ عَنِّي من شَرِّ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، ما أَنْتَ أَهْلُهُ ، وَأَذهِبْ عَنِّي الهم والغم والكرب والبلاء، وامنن على ومن أحب بوافر الجود والعطاء، سبحانك يامن لايعجزك شئ فى الأرض ولا فى السماء.



اللهم نـظـرة مــن نــظـراتـك , ورحـمـة مــن رحماتك , وعـطـيـة مـن عـطـيـاتـك اللطـيـفـة , وارزقـنـي مـن فـضـلـك واكـفـني شـر خـلـقـك , واحـفـظ عـلـيّ ديـن الإسـلام, وانـظـر إلـيـنـا بـعـيـنـك الـتـي لا تـنـام , وآتـنـا ف الــدنــيــا حــســنــة وف الآخــرة حــســنــة وقــنــا عــذاب الــنــار.



إلـهـي بـالـتـجـلـي الأعـظـم, في لـيـلـة الـنـصـف مـن شـعـبـان الـشـهـر الأكـرم, الـتـي يـفـرق فـيـهـا كـل أمـر حـكـيـم ويـبـرم , اكـشـف عـنـا مـن الـبـلاء مـا نـعـلـم ومـا لا نـعـلـم , واغـفـر لـنـا ما أنت به أعلم