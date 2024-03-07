عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يوم الشهيد وتاريخ الشهداء.. موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان

خطبة الجمعة الأخيرة
خطبة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان تحت عنوان :"يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام"، والتي توافق 8 مارس 2024.

وزير الأوقاف يهنئ القوات المسلحة الباسلة بيوم الشهيد

من جانبه، هنأ أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القوات المسلحة الباسلة بيوم الشهيد، موجهًا تحية لشهداء جيشنا العظام البواسل، وشرطتنا الوطنية، وكل من ضحى في سبيل وطننا العزيز، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

خطبة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان

جدير بالذكر أن خطبة الجمعة غدًا ستكون عن: "يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام"، وفيها ما يؤكد أن بطولات الشهداء العظام في تاريخ مصرنا العزيزة بطولات عظيمة فلا ينسى التاريخ تضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين ضربوا أروع الأمثلة في البطولة والفداء في سبيل دفاعهم عن الوطن، فأحيوا فينا روح الكرامة والمروءة والعزة والشهامة، واستطاعوا أن يحفظوا لمصر مكانتها وهيبتها، منهم: الشهيد عبد المنعم رياض، والشهيد أحمد بدوي، والشهيد أحمد حمدي، والشهيد إبراهيم الرفاعي، والشهيد إسماعيل إمام، ومنهم الشهيد أحمد المنسي، والشهيد خالد مغربي، والشهيد أحمد الشبراوي، وإلى جانبهم زملاؤهم من شهداء الشرطة البواسل، منهم: الشهيد نبيل فراج، والشهيد محمد مبروك، والشهيد إسلام مشهور, والشهيد عمر القاضي، والشهيد ماجد عبد الرازق، وغيرهم ممن سجلوا أسماءهم بحروف من نور في سجل الشهداء الحافل من أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية العظيمة عبر تاريخنا المصري العظيم.

خطبة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان

مع تأكيدنا أنَّ الوفاء لتضحيات شهدائنا يتطلب أن يكون كل واحدٍ منّا جنديًّا لهذا الوطن في مجاله، وأنْ يبذل أقصى طاقته في خدمة هذا الوطن العظيم، وأنْ نقف صفًّا واحدًا وعلى قلب رجلٍ واحدٍ خلف جيشنا وشرطتنا وسائر المؤسسات الوطنية، وإننا لنُرَجِّي لأنفسنا شهادةً في سبيل الله والوطن، ولم لا؟ وقد قال (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ).

خطبة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان
خطبة الجمعة شهر شعبان الجمعة الأخيرة من شهر شعبان يوم الشهيد خطبة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

تفاصيل خطيرة.. هل حاولت روسيا اغتيال زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني؟

الرقابة الإدارية تسقط عصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

موضوعات متعلقة

الصلاة على النبي ليلة الجمعة.. اغتنمها بصيغة تعدل 70 ألف مرة

ما مظاهر رفع الحرج والتيسير في العبادات ؟ .. علي جمعة يوضح

معنى قول النبي «إن الدعاء هو العبادة».. وأفضل ما يقال في الليل للرزق

حكم قضاء الصوم عن المتوفى.. وهل من مات في رمضان يقضى عنه؟

باقي 3 أيام .. 5 أمور احذر الغفلة عنها قبل دخول رمضان

كروان الإذاعة المصرية .. 15 عاما على رحيل الشيخ والمبتهل محمد الطوخي

النشرة الدينية|حكم صيام من ينام معظم النهار ويستيقظ قبل المغرب.. ولهذا السبب احذر ضياع الوقت

حكم من يذهب إلى العمل متأخرا طوال شهر رمضان.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف من سيناء: مصر تحفظ حدودها.. ونقف خلف جيشنا

متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» الفرق بين القضاء الجنائي والتأديب بمصر

يوم الشهيد وتاريخ الشهداء.. موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان

بعد تراجع الجديدة .. أسعار سيارات هاتشباك 2024 بالسوق المصرية

دراسة تكشف فوائد جديدة لرمضان.. الصيام يحمي من أمراض خطيرة

استغلوا الفقر.. متهم في سرقة أعضاء بمستشفى شهير يكشف كيف استقطب المواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر كلها تربية واحدة ست.. إطلالات أثارت الجدل للراقصة دينا

وفاة 5 أشخاص بسبب حمى الببغاء.. كيف تحمى نفسك من المرض؟

وفاة 5 أشخاص.. معلومات صادمة عن حمى الببغاء

الذكاء الاصطناعي والأمن القومي| رئيس الأركان يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية

فيديو

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ