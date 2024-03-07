يوم الشهيد وتاريخ الشهداء.. موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان تحت عنوان :"يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام"، والتي توافق 8 مارس 2024.

وزير الأوقاف يهنئ القوات المسلحة الباسلة بيوم الشهيد

من جانبه، هنأ أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القوات المسلحة الباسلة بيوم الشهيد، موجهًا تحية لشهداء جيشنا العظام البواسل، وشرطتنا الوطنية، وكل من ضحى في سبيل وطننا العزيز، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

خطبة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان

جدير بالذكر أن خطبة الجمعة غدًا ستكون عن: "يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام"، وفيها ما يؤكد أن بطولات الشهداء العظام في تاريخ مصرنا العزيزة بطولات عظيمة فلا ينسى التاريخ تضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين ضربوا أروع الأمثلة في البطولة والفداء في سبيل دفاعهم عن الوطن، فأحيوا فينا روح الكرامة والمروءة والعزة والشهامة، واستطاعوا أن يحفظوا لمصر مكانتها وهيبتها، منهم: الشهيد عبد المنعم رياض، والشهيد أحمد بدوي، والشهيد أحمد حمدي، والشهيد إبراهيم الرفاعي، والشهيد إسماعيل إمام، ومنهم الشهيد أحمد المنسي، والشهيد خالد مغربي، والشهيد أحمد الشبراوي، وإلى جانبهم زملاؤهم من شهداء الشرطة البواسل، منهم: الشهيد نبيل فراج، والشهيد محمد مبروك، والشهيد إسلام مشهور, والشهيد عمر القاضي، والشهيد ماجد عبد الرازق، وغيرهم ممن سجلوا أسماءهم بحروف من نور في سجل الشهداء الحافل من أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية العظيمة عبر تاريخنا المصري العظيم.

خطبة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان

مع تأكيدنا أنَّ الوفاء لتضحيات شهدائنا يتطلب أن يكون كل واحدٍ منّا جنديًّا لهذا الوطن في مجاله، وأنْ يبذل أقصى طاقته في خدمة هذا الوطن العظيم، وأنْ نقف صفًّا واحدًا وعلى قلب رجلٍ واحدٍ خلف جيشنا وشرطتنا وسائر المؤسسات الوطنية، وإننا لنُرَجِّي لأنفسنا شهادةً في سبيل الله والوطن، ولم لا؟ وقد قال (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ).