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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عاصي الحلاني يشعل أجواء دبي .. صور

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلا غنائيا كبيرا في دبي وسط حضور جماهيري ضخم من الجاليات العربية المتواجدة بدولة الإمارات العربية.

قدم الحلاني خلال الحفل عدد كبير من أغنياته منها "بحبك وبغار"، والهوارة، ولبناني، والهوا طاير، وانا مارق مريت التى تفاعل معها الحاضرين بقوة، والتى فاجئ من خلالها الحلاني الجمهور بإشراك نجله "الوليد".

وكان الحلاني قد أحيا حفلا غنائيا لصالح الجاليات العربية في مدينة كانكون بالمكسيك، ضمن فعاليات مهرجان “أرابيك ميوزيك".

أعرب الحلاني عن سعادته بلقاء الجمهور العربي، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": ليلة من ليالي العمر مع الجاليات العربية في المكسيك.. كل الشكر على محبتكم وتفاعلكم الرائع على أمل أن نلتقي قريبا بإذن الله.

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني كان قد أطلق مؤخرا كليب اغنيته الجديدة "عمرها الخيانة" التى صورها فى دبي رفقة المخرج عادل سرحان.

عاصي الحلاني

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