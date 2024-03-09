«المصريين الأحرار»: تصحيح «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها لمصر دفعة قوية للاقتصاد

أشادت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، بقرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية بدلاً من النظرة السلبية.

وقالت واصل في بيان صحفي: "إن التغيير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة النقدية خلال الأسبوع الماضي."

وأضافت واصل: "إن هذا القرار يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري وسيعزز من ثقة المستثمرين في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو جيدة."

وأكدت واصل على ضرورة العمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية والحد من التوجه للتمويل الخارجي، والاسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من الانشطه الاقتصادية بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الاجنبى وافساح المجال للقطاع الخاص ، مما سيسهم فى سرعة تحسين تلك التصنيف الائتمانى.

وأشارت واصل إلى أن حزب المصريين الأحرار يدعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة للبلاد.