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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقالة ثاني أعلى مسؤول في مفوضية الانتخابات الهندية بشكل مفاجئ

الهند
الهند

استقال ثاني أعلى مسؤول في مفوضية الانتخابات الهندية بشكل مفاجئ، اليوم السبت، قبل أيام من الإعلان المتوقع عن موعد الانتخابات العامة المقبلة في البلاد.


وقالت وزارة القانون والعدل بالهند في إخطار بالجريدة الرسمية، يفتح علامة تبويب جديدة، إن الرئيس الهندي دروبادي مورمو قبل استقالة آرون جويل من منصبه كمفوض الانتخابات، دون ذكر سبب لاستقالته.

ولم يرد جويل على الفور على اتصال من رويترز، وقال متحدث باسم المفوضية إنه لا يعرف سبب استقالة جويل.

تولى جويل منصب مفوض الانتخابات في نوفمبر 2022. ويرأس اللجنة رئيس مفوضي الانتخابات راجيف كومار.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في الهند بحلول مايو المقبل، وتوقعت استطلاعات الرأي فوزا سهلا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، مما سيمنحه فترة ولاية ثالثة نادرة على التوالي في منصبه.

الانتخابات الهندية وزارة القانون والعدل الرئيس الهندي دروبادي مورمو الانتخابات العامة في الهند

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