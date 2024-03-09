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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جمعية مجاهدي سيناء يحكي ذكرياته عن حرب يونيو1967: «خلقت شعورًا بالثأر لدى المصريين»

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

استعرض الفيلم التسجيلي «ويبقى الأثر»، على شاشة «إكسترا نيوز»، ذكريات رئيس جمعية مجاهدي سيناء، الشيخ عبدالله جهامة، الذي حكى عن حرب يونيو 1967، ودور رجال القوات المسلحة الباسلة في الدفاع عن الوطن وعطائهم السخي.

ووفقاً للفيلم التسجيلي، فإنَّ «جهامة» قال: «حقيقة، حرب يونيو كانت قاسية للغاية لولا دور رجال القوات المسلحة ودفاعهم عن الأرض»، «حرب 1967 خلقت مرارة لدى المصريين كما خلفت شعوراً بالغل وضرورة أخذ الثأر من أجل أن تعود سيناء إلى أحضان مصر».

وتابع: «شيخ المجاهدين الراحل حسن خلف ورفاقه المدنيين والعسكريين، وهو رئيس جمعية مجاهدي سيناء الذي عاش بين عامي 1948- 2022، كان لهم دور في جعل سيناء كتابا مفتوحا أمام القيادة السياسية لاتخاذ القرار المناسب للحرب، بفضل جهدهم الكبير، ورجال القوات المسلحة نفذوا عمليات قاسية ضد العدو الإسرائيلي».

وخلال فيلم «ويبقى الأثر»، تم عرض مقطع لشيخ المجاهدين حسن خلف، وهو يقول: «من أول يوم انتشرت فيه القوات المسلحة على غرب قناة السويس بدأ أبناء سيناء في جمع المعلومات التي ساعدت القيادة في اتخاذ قرار الحرب».

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