اللواء سمير فرج: احتفالية اليوم تذكير للشعب بما قدمه الشهداء.. فيديو

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "احتفالية اليوم هي تذكير للشعب بما قدموه".

وأضاف اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "يوم الشهيد هو عيد لمصر كلها"، لافتا: "الشهداء هم من ضحوا بحياتهم علشان إحنا نعيش".

وأشار: "الشهداء هم من قضوا على الإرهاب وقدموا حياتهم فداء للدولة المصرية"، موضحا: "الشهداء قدموا أرواحهم من أجل حفظ أمن واستقرار مصر".

وأكمل " الاستقرار يجلب التنمية والاستثمار ونكن للشهداء كل احترام وتقدير"، مضيفا:" الرئيس السيسي قام بإنشاء صندوق لأسر الشهداء وهذا أمر لم يكن متواجدا من قبل".