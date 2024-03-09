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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اللواء سمير فرج: احتفالية اليوم تذكير للشعب بما قدمه الشهداء.. فيديو

سمير فرج
سمير فرج

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "احتفالية اليوم هي تذكير للشعب بما قدموه".

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وأضاف اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "يوم الشهيد هو عيد لمصر كلها"، لافتا: "الشهداء هم من ضحوا بحياتهم علشان إحنا نعيش".

وأشار: "الشهداء هم من قضوا على الإرهاب وقدموا حياتهم فداء للدولة المصرية"، موضحا: "الشهداء قدموا أرواحهم من أجل حفظ أمن واستقرار مصر".

وأكمل " الاستقرار يجلب التنمية والاستثمار ونكن للشهداء كل احترام وتقدير"، مضيفا:" الرئيس السيسي قام بإنشاء صندوق لأسر الشهداء وهذا أمر لم يكن متواجدا من قبل".

اللواء سمير فرج الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التنمية والاستثمار سمير فرج المفكر الإستراتيجي

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