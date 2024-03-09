مجهودات لإيقاف الحرب.. سمير فرج: مصر أكثر دولة قدمت مساعدات إنسانية لـ غزة

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع .

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتنياهو يرغب في استمرار الحرب في قطاع غزة لأنه إذا وقفت الحرب سوف يُسجن بسبب قضايا الفساد ".

وتابع سمير فرج :" حماس ترغب في التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار في قطاع غزة ، وإسرائيل تهدد باجتياح رفح الفلسطينية ".

واكمل سمير فرج :" مصر اكثر دولة قدمت مساعدات إنسانية لقطاع غزة ومصر قامت بإنشاء معسكر إيواء للنازحين داخل رفح الفلسطينية وخان يونس ".

ولفت سمير فرج :"مصر لم تدخر جهدا وتقوم بدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية "، مضيفا:" مصر تبذل مجهودات لإيقاف الحرب في غزة ".

