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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر القومي في يوم الشهيد: الدولة تقدر بطولاتهم ودفاعهم عن تراب الوطن

حسام حسن
حسام حسن

وجه حسام حسن امين اكتوبر بحزب مصر القومي، تحية تقدير واعتزاز للشهيد المصري في يومه الذي يوافق 9 مارس من كل عام، قائلا: أبطال مصر وشهداؤها قدموا أبرز وأخلص العبر والدروس للدفاع عن الوطن،  مشيرا إلى أن الشعب المصري يُقدر الدور الثمين الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في حماية أمن الوطن ومواجهة الإرهاب.

وأوضح حسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن جنود مصر وابطالها يواصلون تضحياتهم في سبيل مواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها، ومصر لا تنسى شهداءها الأبرار، وأسرهم وذويهم دائمًا في قلب ووجدان الدولة المصرية، والتي لا تدع مجالاً إلا وتحرص على رد الجميل لأسر الشهداء على ما بذلوه فداء للوطن، لافتا إلى حرص الرئيس السيسي على حضور احتفالية يوم الشهيد كل عام.

وأشار حسام حسن، إلى تقدير الرئيس السيسي واحتفائه بتضحيات الشهداء وتكريم أرواحهم وذويهم عاما بعد آخر، بما يؤكد استمرار  الفخر والتقدير بمسيرة هؤلاء الابطال من جانب القيادة السياسية.

وشدد امين اكتوبر، أن مصر تمكنت بفضل الله ثم قيادتها الحكيمة من اجتياز تحديات صعبة، سواء كانت أمنية أو سياسية أو اقتصادية وصون التراب الوطني، وحماية مقدرات الشعب، التي ضحى من أجلها الشهداء على مدار التاريخ.

واختتم حسام حسن: بالدعوة إلى الله أن يحفظ مصر وقيادتها ويرحم شهداءها الذين تصدوا للاحتلال الإسرائيلي واستطاعوا استعادة سيناء ثم تصدوا للإرهاب وحافظوا على وحدة الوطن.

يوم الشهيد مصر القومي حزب مصر القومي القوات المسلحة السيسي

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