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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ شعار أشعر بالأمان .. يهود يتظاهرون في لندن دعما لـ فلسطين

مظاهرات اليهود في
مظاهرات اليهود في لندن

انطلقت مسيرتان اليوم السبت في لندن، تجمع لعشرات الآلاف من المؤيدين الملوحين بالأعلام الفلسطينية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، تجمعوا في هايد بارك كورنر، وتحركوا تحت أشعة الشمس في اتجاه السفارة الأمريكية في فوكسهول، وفقا لصحيفة ذا جارديان.

وكانت المسيرة الثانية تجري في الغالب في مخيلة المعلقين والسياسيين اليمينيين الذين يختارون بشكل متزايد رؤية مظاهر التضامن مع القضية الفلسطينية باعتبارها مجرد استفزاز وتهديد. 

وفي أعقاب خطاب رئيس الوزراء في داونينج ستريت  مطلع الشهر الجاري، علق المفوض المعين من قبل الحكومة لمكافحة التطرف، روبن سيمكوكس، قائلا إن المسيرات كانت 'بيئة متساهلة للتطرف'، ما أدى إلى نشر عنوان هستيري في الصفحة الأولى لـ ديلي تلغراف جاء فيه: 'لندن الآن منطقة محظورة على اليهود'.

وتقاسم ساحات التظاهر مع المتنزهين والمتسوقين، مئات اليهود الذين شاركوا في مسيرة من أجل السلام وكانوا غاضبين من وصفهم بالمتطرفين، وفقا لـ الجارديان

وحمل سايمون شو، مدرس السياسة من ريدبريدج، شرق لندن، لافتة كتب عليها “أنا يهودي وأشعر بالأمان التام في مسيرة من أجل فلسطين في لندن”. 

ووفقا للصحيفة البريطانية، رفض شو أي فكرة مفادها أن الجالية اليهودية تتحدث بصوت واحد، قائلا: 'أنا أتيت من تقليد يهودي لندني مختلف عن ذلك الذي تحب وسائل الإعلام تقديمه' 

واضاف، 'أنا يهودي ثقافيًا ولكن مناهض للصهيونية، وسأشاهد المسرحية الموسيقية الجديدة حول احتجاج شارع كيبل المناهض للفاشية بعد ذلك؛ أرى أن هذا هو التقليد الخاص بي".

وقال جيك واليس سيمونز، محرر صحيفة جويش كرونيكل، وفقا لـ جارديان، إن أغلبية اليهود، من وجهة نظره، يتجنبون الذهاب إلى لندن في أيام السبت هذه بسبب المخاوف من الترهيب. 

واضاف : “من منظور مدى شعور العديد من اليهود بالعزلة في الوقت الحالي، أعتقد أن سماع رئيس الوزراء سوناك يقف وهو يهدد يبدو واضحًا للغاية".

ورفض الحاخام هيرشل غلوك، رئيس مجموعة مراقبة حي شومريم في لندن، فكرة "المناطق المحظورة" ووصفها بأنها "خيال كامل ومطلق". وبالمثل، أكدت الحاخام لورا جانر كلاوسنر على الأجواء الترهيبية لليهود خلال هذه الاحتجاجات، لكنها أشارت إلى أنه ليس كل المشاركين يعتزمون التسبب في الأذى.

وتجمع عشرات الآلاف في لندن للاحتجاج على تصاعد الأحداث المتصاعدة في غزة.

المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين في لندن دعت إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. 

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في احتجاجات يوم السبت بـ 45 ألفًا و50 ألفًا .

إطلاق النار في غزة الأعلام الفلسطينية ذا جارديان

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