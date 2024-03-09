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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال شخصين في تحرك عاجل ضد محطة التليفزيون الآذرية

صدى البلد

اعتقل شخصان مرتبطان بمحطة تليفزيون أذربيجانية مستقلة ، اليوم السبت، ودفعا ببراءتهما أمام المحكمة فيما يتعلق بتحقيق في التهريب.


وبعملية الاعتقال الأخيرة، يصل إجمالي عدد الأشخاص الذين يواجهون اتهامات مرتبطة بقناة توبلوم تي في إلى تسعة. 

وتم وضع اثنين منهم تحت الإقامة الجبرية.


واعتقل في باكو كل من أليسكر محمدلي، المؤسس المشارك للمحطة، ورسلان عزتلي، من مجموعة المجتمع المدني منصة "III Republic".

وقال المحامي عجيل لاييج خارج المحكمة 'أعلن ألسكر محمدلي ورسلان عزتلي أنهما غير مذنبين'. 'وقالوا إنهم يحاكمون بسبب انتقادهم للسلطات ويعتزمون الاستئناف'.


والقضية المرفوعة ضد مؤسس قناة توبلوم تي في، عاكف قربانوف، وهو أحد الذين اعتقلوا في وقت سابق، وموظفيه هي الأحدث في سلسلة من الملاحقات القضائية التي أثارت قلق الغرب بشأن حرية الصحافة في الدولة الواقعة في جنوب القوقاز.

الإقامة الجبرية الأشخاص الاستئناف اذربيجان المجتمع المدني الملاحقات القضائية

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