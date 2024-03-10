تجنب الشجارات العلنية.. إتيكيت تعامل الحماة فى حال الخلاف بين الزوجين

قالت خبيرة الأتيكيت بسمة الفار، أنه عندما يحدث خلاف بين الزوجين، فإن التعامل مع الحماة يتطلب بعض الحساسية والحكمة.

وقدمت خبيرة الإتيكيت من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، بعض النصائح للتعامل مع الحماة في حالة وجود خلاف بين الزوجين:

إتيكيت تعامل الحماة فى حال الخلاف بين الزوجين

الحفاظ على الاحترام: يجب أن تظل محترمًا تجاه الحماة بغض النظر عن الخلاف الحاصل. تذكر أنهم أفراد عائلتك وتستحقون الاحترام والتقدير.

تجنب الشجارات العلنية: يفضل تجنب مناقشة الخلافات الزوجية أو الأمور الشخصية مع الحماة في الأماكن العامة أو أمام الآخرين. قد يكون من الأفضل معالجة الخلافات بشكل خاص بينك وبين الزوج دون إشراك الحماة.

التواصل الصريح والمفتوح: إذا قررت مناقشة الخلاف مع الحماة، فكن صريحًا ومفتوحًا. حاول أن تعبر عن مشاعرك وآرائك بطريقة هادئة ومحترمة، واستمع أيضًا إلى وجهة نظرهم بصبر واحترام.

الابتعاد عن الانتقام والتشنج: في حالة وجود خلاف بين الزوجين، قد يكون الضغط على الحماة للتدخل. حاول أن تتجنب الانتقام والتشنج وعدم تحميل الحماة مسؤولية الخلاف.

البحث عن الوساطة: في بعض الأحيان، يمكن أن تكون الوساطة مفيدة في حل الخلافات بين الزوجين والحماة. يمكنك طلب مساعدة شخص موثوق به ومحايد للوساطة وتسهيل التواصل بين الأطراف المتنازعة.

المحافظة على حدودك الشخصية: قد يكون من الأفضل تحديد حدود واضحة للمحافظة على خصوصيتك وعلاقتك الشخصية مع الزوج. لا تسمح للحماة بالتدخل بشكل زائد في حياتك الزوجية.

الاستعانة بمصادر خارجية: إذا كانت الخلافات متكررة وصعبة الحل، فقد يكون من الأفضل الاستعانة بمصادر خارجية مثل المستشار الزوجي أو الأصدقاء الموثوق بهم للحصول على المشورة والدعم.

معظم هذه النصائح تنطبق على معظم الحالات، ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار الثقافة والعادات والتقاليد الخاصة بالزوجين والحماة في ثقافتك المحددة. يمكن أن تختلف التوصيات بناءً على الثقافة والتقاليد المحلية. لذا، يجب عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار العوامل الثقافية والاجتماعية عند التعامل مع الحماة في حالة وجود خلافات بين الزوجين.