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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الجلاش بالبسطرمة والجبنة

طريقة عمل الجلاش
طريقة عمل الجلاش بالبسطرمة والجبنة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الجلاش بالبسطرمة والجبنة بمذاق مختلف محببة للجميع وبشكل أخف .

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المكونات  لطريقة عمل الجلاش بالبسطرمة والجبنة

ورق جلاش (متوفر في المحلات العربية أو الشرق أوسطية)
200 غرام من البسطرمة المفرومة
200 غرام من الجبنة المفرومة (يفضل استخدام جبنة موزاريلا أو أي نوع آخر من الجبنة الطرية)
100 غرام من الزبدة، ذائبة
ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم (اختياري)
ملح وفلفل حسب الذوق


طريقة عمل الجلاش بالبسطرمة والجبنة

قبل البدء، قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء، قومي بمزج البسطرمة المفرومة والجبنة المفرومة معًا. أضيفي البقدونس المفروم إذا كنتِ تفضلين ذلك. قومي بتبلي الخليط بالملح والفلفل حسب الذوق وامزجيهما جيدًا.

قومي بفتح ورقة الجلاش وقطعها إلى قطع صغيرة بحجم المستطيلات.

ضعي قطعة واحدة من ورقة الجلاش على سطح العمل وقومي بتدهنها بالزبدة المذابة بواسطة فرشاة.

ضعي قليلًا من خليط البسطرمة والجبنة في طرف القطعة المدهونة من ورقة الجلاش.

قومي بطي الطرف الذي يحتوي على الحشوة على القطعة لتشكيل مثلث.

قومي بطي الثلث الأيسر لليمين والثلث الأيمن لليسار وهكذا بالتناوب حتى تصبح القطعة كلها مطوية وتشكل شكلًا مثلثًا.

قومي بتكرار الخطوات 4 إلى 7 مع بقية ورق الجلاش وخليط البسطرمة والجبنة حتى تنتهي من كل المكونات.

ضعي الجلاش في صينية خبز مدهونة بالزبدة وقومي بتغطيتها بالزبدة المذابة المتبقية.

قومي بوضع الصينية في الفرن المُسخن مُسبقًا لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح الجلاش ذهبي اللون ومقرمش.

قومي بتقديم الجلاش الساخن وقدميه كوجبة خفيفة أو طبق جانبي في وجبة الغداء أو العشاء.

تذكري أن تحتفظي بالجلاش في مكان بارد وجاف بعد تحضيره للحفاظ على المذاق والقوام الجيد.

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