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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لميس الحديدي: كل شهيد فقدته أسرة في الحروب «نقطة مضيئة» لهذا الوطن|فيديو

لميس الحديدى
لميس الحديدى

علّقت الاعلامية لميس الحديدي على احتفالات مصر بيوم الشهيد قائلة: "يبقى هذا اليوم لنتذكر كل شهدائنا عبر التاريخ المصري من كفاح وجهاد لتحرير هذا البلد من المحتلين ومن العدوان ولمواجهة إسرائيل وإحنا دفعنا دم كتير مش بس من أجل مصر وأجل القضية الفلسطينية ".


وتابعت  الحديدي عبر  برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: تحية لكل شهداء الوطن ممن واجهوا الارهاب في سنوات لاحقة واستطاعوا تطهير  سيناء منه وفي كل أرجاء مصر .


وأكملت: كل شهيد فقدته أسرة في الحرب ضد الإرهاب هو نقطة مضيئة  لهذا الوطن ما كنا لنجلس هنا لولا كل هؤلاء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة وكافة القطاعات.

الرئيس


وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت 9 مارس 2024، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم .وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف .

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