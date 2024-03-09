عمرو الفقي: «المتحدة» جمعت ما بين خبرات النجوم والشباب في دراما رمضان 2024|فيديو

أكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، تركزيهم على عدة محاور مختلفة خلال انتاج دراما رمضان، النقطة الأولى يكون الورق جيد لأن الورق هو البطل الحقيقي للعمل، قائلا: "ركزنا على التنوع ما بين التاريخي وعاملين حاجة لم تحصل في تاريخ مصر ما بين جودر والحشاشين وكوميدي واجتماعي وتراجيدي".

وأضاف عمرو الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة دي إم سي، أن التنوع في دراما رمضان هذا العام مختلف عن كل السنوات السابقة وجمعوا ما بين الخبرات ممثلة في النجوم يحيى الفخراني وكريم عبد العزيز وخالد النبوي وأيضا الشباب في مسار إجباري عصام عمرو وأحمد داش.

وتابع: "الدراما المصرية القوى الناعمة بتاعتنا وبنعرض في دول خارجية والحشاشين سيعرض في روسيا والإمام الشافعي المعروض في الموسم الماضي سيعرض في ماليزيا، ومهم جدا إن الدراما بتاعتنا تصل في كل حته، والسنة دي في مسلسل زي مليحة عن القضية الفلسطينية والتنوع السنة دي موجود بشكل كبير"، لافتا إلى أن مسلسل الحشاشين يوثق لمرحلة مهمة وهي البداية الحقيقة للتنظيمات والاغتيالات السياسية ويحتوى على مشاهد اكشن.

وأشار عمرو الفقي، إلى أن قنوات الشركة المتحدة وقناة الناس تقدم مجموعة من أفضل البرامج الدينية، متابعا: "هناك مجموعة منتقاة من الدعاة والعلماء وبرامج كثيرة على قناة الناس وبنفس المنظور الاختلاف في الفكر والأسلوب، وكان مهم نقدم مجموعة متنوعة من الافكار ووجود مجموعة من العلماء تقدم برامج متنوعة ولا نعتقد أن هناك برامج بالثقل ده في أي حته تانية".

وتحدث عمرو الفقي عن عرض مسلسلات رمضان على منصة "واتش إت"، قائلا: "ستعرض الـ20 عمل ما عدا عمل واحد لأنه ملك قناة إم بي سي والمنصة في الفترة الاخيرة عاملة شغل ممتاز، وأعداد المشتركين تتضاعف كل سنة عن السابقة ووضعت سنة جيدة على مدار سنة ونصف إنها تطلع وجوه جديدة وأعمال معتمدة على الورق وعاملة ارقام كويسة فيما يخص نسب المشاهدة".

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