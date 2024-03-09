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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي تتهرب من أسر المحتجزين لدى حماس

سارة نتنياهو وزوجها
سارة نتنياهو وزوجها

كشفت قناة "الأخبار 12" الإسرائيلية، عن دعاوى لـ عائلات اسرى اسرائيليين لدى حماس تتهم زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، برفض مناشداتهم والتهرب منهم.

وأضافت القناة العبرية أن تلك العائلات حاولت التواصل معها عبر قنوات مختلفة، إلا أن الردَّ الذي وصل هو أن لديها أعمالًا كثيرة.

وأثارت الأنباء عن رفض مقابلة سارة نتنياهو لعائلات الأسرى، لا سيما أمهات الأسيرات اللواتي تبقين في أسر حماس، أصداءً كبيرةً عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما دفعت مكتب رئيس الوزراء لإصدار بيان في هذا الصدد

ونقلت القناة الاسرائيلية بيانًا صادرًا عن مكتب نتنياهو، نفى خلاله أن تكون زوجته قد رفضت عقد مقابلة مع ذوي الأسرى، وقال إن توجه العائلات إلى زوجة رئيس الوزراء أمر غير معلوم له، مضيفًا أنه منذ بداية الحرب تجري سارة نتنياهو لقاءات مع عائلات الأسرى والقتلى وتواصل لقاء كل من يطلب ذلك.

سارة نتنياهو حماس عائلات الأسرى

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