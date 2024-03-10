عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالرحيم كمال: تعبنا جدا فى مسلسل الحشاشين.. لكن الجمهور يستاهل

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

قال الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال إن مسلسل "الحشاشين" والسؤال الدائر حوله هل هو مستخلص من "متناولي الحشيش" أم "حشاشي الرؤس" هو  أحد مفاتيح العمل، وأنه سيترك ذلك  للمشاهدين في خضم  سير أحداث المسلسل.

وأضاف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال خلال مداخلة عبر  برنامج  "كلمة أخيرة " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON:"المسلسل تعبنا فيه جدا والجمهور المصري  والعربي يستحق هذه النوعية من الأعمال".

الحشاشين

ولفت إلى أن تلك الطائفة المتنمية للقرن الحادي عشر منحدرة من النزارية وهم في الاصل من الاسماعلية المعتنقة للمذهب الشيعيي  رغم أن طائفة " الحشاشين"  ليست من الطائفة الشيعية المعتادة بل هم طائفة خاصة جدا لهم مجموعة من الافكار الخاصة بهم والتي يطلق عليها   "الأفكار الباطنية " وكيفية تكوين تلك الطائفة".

واستطرد: المسلسل يجيب عن سؤال كيف لفكرة شريرة  تبدو في عيون معتنيقها فكرة مليئة بالايمان؟ وكيف لانحراف بسيط يصل بهم إلى جريمة كبرى وكيف لشخص أن يقنع اخر بأن يضحي بنفسه من أجل فكرة شيطانية غير حقيقية.

وواصل: شيء مثير  للتفكير والتساؤل  وأخد مننا مجهود كبير  وكان حلما".

 

الإعلامية لميس الحديدي الجمهور المصري الطائفة الشيعية الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال برنامج كلمة أخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟

هل تؤثر الشبورة والأمطار على خططك؟.. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

لهذا السبب|حسام حسن يتخلى عن نجم الزمالك ويضعه خارج المعسكر.. ماذا حدث؟

بعد التتويج بالكأس | رسالة مهمة من مصطفى شوبير لنجم الزمالك

مفاجأة مدوية.. حسام حسن يضم جناح الأهلي بدلا من أحمد سيد زيزو

بتهمة التحريض على العنف .. حازم شومان يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات طبقا للقانون

ترشيحاتنا

عبدالرحيم كمال: تعبنا جدا فى مسلسل الحشاشين.. لكن الجمهور يستاهل

الدفاع الروسية: تدمير قاعدتين للمسلحين في محافظة إدلب بسوريا

«بمسك العقارب وأستخلص السم»|غادة عبدالرازق تكشف كواليس مثيرة عن مسلسلها الجديد

الولد اتعلق .. إنقاذ شخص من أزمة على ارتفاع كبير فى جبل بالمعادى

الأوقاف: افتتاح 61 مسجدا في أول جمعة في رمضان

هل تؤثر الشبورة والأمطار على خططك؟.. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بربع الثمن.. بديل لفة قمر الدين بنفس الطعم والفوائد

قبل ما تاخد علاج الصداع.. معلومة مهمة جدا يجب معرفتها للشفاء

ظهور متألق لـ هند صبري في حفل ما قبل الأوسكار .. صور

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان تفوز على نساء العالم في مسابقة كبري بالهند|فيديو

فيديو

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب من الآخر"

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ