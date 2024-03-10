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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات يؤدي مناسك العمرة برفقة عائلته

صدى البلد

نشر لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، صورة له برفقة عائلته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر حسين الشحات وهو يؤدي مناسك العمرة برفقة عائلته، وعلق قائلا: أحمد حبيب قلبي كل سنه وانت طيب يا بودي يا حبيبي وعقبال سنين كتير يارب يا صاحبي وحبيبي ربنا يخليك ليا انت وآسر وتيم يارب واشوفكم احسن ناس في الدنيا كلها وأحسن لاعيبه في العالم كله، واشوفكم دايما في احسن حال، ربنا يحفظك ويسعدك يارب يا أحمد انت وأسر وتيم يارب.


وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

اللاعب حسين الشحات أداء مناسك الحج حسين الشحات لاعب الأهلي

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