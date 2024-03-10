مصرع زوجين داخل منزلهما في بني سويف

شّيع أهالي قرية طما فيوم التابعة لمركز اهناسيا المدينة ببني سويف، في جنازة مهيبة، جثامني زوجان مصرعهما نتيجة إستنشاقهما بخار الماء، داخل منزلهما بالقرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا بوفاة زوجين داخل منزلهما الكائن بقرية طما فيوم التابعة لمركز اهناسيا المدينة .

وعلى الفور انتقل المقدم احمد بهجت، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة اهناسيا، إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية وفاة "اشرف ايوب سيف معوض" ٤٣ عامًا، سباك، وزوجته "ايمان جابر فهيم ابو الخير" ٣٧ عامًا، ربة منزل، داخل منزلهما الكائن بقرية طما فيوم، بدائرة المركز.

وجرى نقلهما إلى مستشفى اهناسيا التخصصي، وبإستدعاء مفتش الصحة المختص، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين، تبين وفاتهما نتيجة إستنشاقهما بخار الماء، وتبين عدم جود أي إصابات ظاهرية بجسدهما وأن وفاتهما طبيعية .

وتحرر محضر بالواقعة اخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفهما وملابساتها، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وصّرح مدير النيابة بتسليم الجثتين لأهليتهما لدفنهما بمقابر الأسرة.