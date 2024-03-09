بني سويف تستقبل أكثر من 150 سائحاً متعددي الجنسيات على متن 3 بواخر نيلية

استقبلت محافظة بني سويف ،الباخرة السياحية ثلاث بواخر نيلية ( فنادق عائمة) خلال رحلتها بين أسوان و القاهرة ، وعلى متنها فوج قوامه 156 سائحاُ متعددي الجنسيات ،وكان في استقبال الفوج، رانيا عزت مدير عام السياحة ، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة .



وتنفيذا لتوجيهات المحافظ" د.محمد هاني غنيم" أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجا سياحيا، تضمن استقبال الأفواج بالمرسى السياحي،والتي شملت 36 سائحاُ إنجليزياُ على متن الباخرة "مصر"أثناء رحلتها من أسوان إلى القاهرة ، و120 سائحاً متعددي الجنسيات على متن الباخرتين "نايل مونيراك ، سيناتورا " بواقع 60 زائراً في كل باخرة أثناء رحلتها من القاهرة إلى أسوان ، حيث تم تنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل ، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

من جانبهم أعرب السياح والزائرون عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلاتهم النيلية بين القاهرة و أسوان