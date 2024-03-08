انقطاع المياه 20 ساعة عن إهناسيا ومطار دنديل في بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إنقطاع المياه عن مركز ومدينة إهناسيا، ومطار دنديل بمركز ناصر، اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم السبت الموافق 9/3/2024 وحتى الساعة 4 صباح يوم الأحد الموافق 2024/3/10 لمدة 20 ساعة.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لوجود أعمال تركيب لوحة الكهرباء الرئيسية الخاصة وتطهير الخزان الأرضي بمحطة مياه معصرة نعسان بمركز إهناسيا وتوقفها.

وتهيب الشركة بالسادة المواطن تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .