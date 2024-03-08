عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انقطاع المياه 20 ساعة عن إهناسيا ومطار دنديل في بني سويف

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إنقطاع المياه عن مركز ومدينة إهناسيا، ومطار دنديل بمركز ناصر، اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم السبت الموافق 9/3/2024 وحتى الساعة 4 صباح يوم الأحد الموافق 2024/3/10 لمدة 20 ساعة.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لوجود أعمال تركيب لوحة الكهرباء الرئيسية الخاصة وتطهير الخزان الأرضي بمحطة مياه معصرة نعسان بمركز إهناسيا وتوقفها.

وتهيب الشركة بالسادة المواطن تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827  .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

وزير الصحة يعود من كوبا بعد وفاة والده

مهيب عبد الهادي ينفرد بتشكيل الزمالك قبل ساعات من لقاء الأهلي

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

ترشيحاتنا

مورينيو: مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر مثيرة للغاية

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر برفقة رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا

وصول حافلة الأهلي استاد الأول بارك لمواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر

معلوماتي | ناقد رياضي يعلن مفاجأة عن كهربا في نهائي كأس مصر

احتفالية المرأة | انتصار السيسي : عظيمات مصر موجودين في كل عصر

ملك الحجاز .. سر الرقم 60 في حياة الشيخ السعيد عبدالصمد الزناتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار لا تعرفها عن حبة البركة

طريقة عمل الليمون المعصفر بحبة البركة| بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة| مباراة الأهلي والزمالك.. كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية.. فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

طريقة عمل المحوجة.. أكلة جديدة بمكونات بسيطة

فيديو

مشهد مبكي.. عريس يمنح والدته الشبكه بدلا من العروس

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

صدام حسين.. فصل طالبة جامعية بسبب تصرف غريب في حفل تخرجها.. فيديوجراف

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ