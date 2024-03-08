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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام العمل بـ سوق سيارات بني سويف للجمعة الثانية

سوق سيارات الجمعة
سوق سيارات الجمعة ببني سويف

للجمعة الثانية على التوالي ، واصل  سوق سيارات بني سويف استقبال المواطنين ، والذي يعقد"كل يوم جمعة"  ، ويفتح أبوابه من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساءً،حيث شهد السوق" اليوم" توافداً وإقبال عدد كبير من المترددين من أبناء محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة من الفيوم والمنيا  ، لشراء وبيع السيارات بموقع السوق ، الكائن ببياض العرب بجوار نزلة محور عدلي منصور من الشرق.

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تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد افتتح " الجمعة الماضي " التشغيل التجريبي للسوق المقام على مساحة 2 فدانا ببياض العرب شرق النيل ، والذي تم دعمه ببعض الخدمات الطبية و الأمنية والمرورية والبريدية والمرافق اللازمة ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتشغيل السوق لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة  المهتمين بمجال بيع وشراء السيارات ، وذلك تحت إشراف اللجنة التي شكلها المحافظ  لإدارة وتشغيل المشروع

وكان يوم الافتتاح التجريبي " الجمعة الماضي " قد شهد دخول 300 سيارة ( 200 سيارة تابعة لأصحاب معارض وتجار السيارات + 100 سيارة تابعة لمواطنين)، حيث بلغ عدد حالات البيع 22 سيارة منها ( 5 حالات بيع بمعرفة أصحاب المعارض + 17  حالة بيع لسيارات لمواطنين) ، وذلك بمشاركة 36 معرضاً على مستوى مراكز ومدن المحافظة

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بني سويف حافظة بني سويف محافظة بني سويف والمحافظات مشروع مساجد ب مستوى مواطنين لخدمات الطبية عدلي منصور

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