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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. افتتاح 5 مساجد بمناسبة شهر رمضان

صدى البلد

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز بني سويف والواسطى وإهناسيا، لافتتاح 5 مساجد، بتكلفة إجمالية زادت عن 19 مليون جينهاً ،والتي تنوعت ما بين "إنشاء جديد وإحلال وتجديد" في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وبمناسبة استقبال  شهر رمضان المبارك.     

    
افتتح هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة  بني سويف مسجد النور ببياض العرب ، وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 230 متر" إحلال وتجديد" وبتكلفة 3.6 مليون جنيهًا (جهود ذاتية)، في حضور مسؤولى إدارة الأوقاف والوحدة المحلية والقروية

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بينما افتتح  ناصر سيف  رئيس مركز ومدينة إهناسيا مسجد أبو بكر الصديق بالمدينة، حيث أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 850مترًا "إحلال وتجديد" ، وبتكلفة 4.5مليون جنيهًا (جهود ذاتية) وذلك في حضور الدكتور علي بدر عضو مجلس النواب،، الشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، علاوة على افتتاح المسجد الكبير بشرهي _مجلس قروي النويرة _على مساحة 250مترًا "إحلال وتجديد" وبتكلفة أكثر من 2.1مليون جنيها ضمن خطة الوزارة ،وذلك في حضور  فضيلة الشيخ سيد نور الدين مدير أوقاف اهناسيا ونواب رئيس الوحدة المحلية

فيما قام حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى " نائباً عن المحافظ" بافتتاح المسجد البحري بقرية إطواب، والذي تم إحلاله وتجديده على مساحة 777مترًا ، وبتكلفة 6 مليون جنيهاً "جهود ذاتية" وذلك في حضورفضيلة الشيخ  محمد عبدالعاطي عبدالفتاح مدير إدارة أوقاف الواسطي وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة وأهالي القرية.

كما شهد " اليوم الجمعة" افتتاح مسجد المدينة المنورة بالحي الأول " إنشاء جديد" بمدينة بني سويف الجديدة -شرق النيل- تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية ، وبتكلفة 3مليون جنيهًا (جهود ذاتية)، حيث افتتح  المهندس أحمد عبد الجابر - رئيس جهاز تنمية المدينة ،  المسجد  المقام  على مساحة 800 متر ،و أقيمت شعائر  الصلاة بحضور الشيخ علي دياب عبدالله مدير إدارة أوقاف البندر.

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