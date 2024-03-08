عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مساجد بني سويف تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك

صدى البلد

أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف ، جولة ميدانية بعدد من المراكز والمدن ،ضمن خطة المحافظة ومديرية الأوقاف لاستقبال شهر رمضان 1445ه، ورافقه خلالها :مسؤولو الأوقاف والوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين 
وخلال جولته " أمس"  اطمأن السكرتير العام المساعد،على جاهزية المساجد فيما يتعلق بتوافر اشتراطات الأمن والسلامة من خلال المراجعة الفنية للشبكات والتوصيلات الكهربائية ، والقيام بحملات غسيل ونظافة وتعقيم اللازمة  لتوفير كافة الأجواء المناسبة لأداء شعائر  ومناسك الشهر الفضيل والتيسير على المواطنين في اغتنام ليالي وأيام رمضان.

مياه بني سويف: قطع الخدمة عن مركز ومدينة إهناسيا ومطار دنديل

محافظ بني سويف يضع أكليل زهور على نصب الشهداء بمناسبة العيد القومي

كما أكد السكرتير العام المساعد على  توجيهات المحافظ " د. محمد هاني غنيم " بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية ، مع المتابعة المستمرة لحملات مديرية الأوقاف التي تنفذها في مجال نظافة المساجد وصيانتها وتهيئتها استعدادا لاستقبال الشهر الكريم على مستوى القرى والمدن بالمحافظة ، منوها عن متابعته لخطة الأوقاف لاستقبال الشهر الكريم  بتجهيز الأئمة والدعاة لإمامة المصلين وإلقاء الدروس وتوزيعهم على مساجد المحافظة ، والتنسيق  مع المنطقة الأزهرية في توجيه القوافل الدعوية والتوعوية طوال أيام الشهر

 

استقبال شهر رمضان استقبال شهر رمضان المبارك اشتراطات الأمن والسلامه المراكز والمدن المتابعة المستمرة شهر رمضان المبارك 1445 ورفع المخلفات مناسبة العيد محافظة بني سويف محافظ بني سوي محافظ بني سويف لمواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

موضوعات متعلقة

"الدور الريادي للمرأة في العمل السياحي" ندوة في بني سويف

ترشيحاتنا

مساعدات أمريكية قاتـ.لة.. أنباء عن شهداء وجرحي نتيجة إنزال فاشل في غزة

تفحم قائد سيارة اشتعلت بها النيران أعلى كورنيش إمبابة

شاهد.. الشرطة تدخل الفرحة على المواطنين قبل شهر رمضان

مج.زرة الطحين.. جيش الاحتلال يعترف بإطلاق النار على الفلسطينيين شمال غزة

مسيرتهم ستبقى خالدة.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بيوم الشهيد

شوقي يختتم زيارته الرسمية إلى النيابة العامة لمملكة البحرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

مباراة الأهلي والزمالك| كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية؟

مي فاروق تتألق بإطلالة غير متوقعة في الرياض.. شاهد

فيديو

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ