مساجد بني سويف تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك

أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف ، جولة ميدانية بعدد من المراكز والمدن ،ضمن خطة المحافظة ومديرية الأوقاف لاستقبال شهر رمضان 1445ه، ورافقه خلالها :مسؤولو الأوقاف والوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين

وخلال جولته " أمس" اطمأن السكرتير العام المساعد،على جاهزية المساجد فيما يتعلق بتوافر اشتراطات الأمن والسلامة من خلال المراجعة الفنية للشبكات والتوصيلات الكهربائية ، والقيام بحملات غسيل ونظافة وتعقيم اللازمة لتوفير كافة الأجواء المناسبة لأداء شعائر ومناسك الشهر الفضيل والتيسير على المواطنين في اغتنام ليالي وأيام رمضان.

كما أكد السكرتير العام المساعد على توجيهات المحافظ " د. محمد هاني غنيم " بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية ، مع المتابعة المستمرة لحملات مديرية الأوقاف التي تنفذها في مجال نظافة المساجد وصيانتها وتهيئتها استعدادا لاستقبال الشهر الكريم على مستوى القرى والمدن بالمحافظة ، منوها عن متابعته لخطة الأوقاف لاستقبال الشهر الكريم بتجهيز الأئمة والدعاة لإمامة المصلين وإلقاء الدروس وتوزيعهم على مساجد المحافظة ، والتنسيق مع المنطقة الأزهرية في توجيه القوافل الدعوية والتوعوية طوال أيام الشهر