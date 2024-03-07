مياه بني سويف: قطع الخدمة عن مركز ومدينة إهناسيا ومطار دنديل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف أنه نظراُ للقيام بأعمال تركيب لوحة الكهرباء الرئيسية وتطهير الخزان الأرضي بمحطة مياه معصرة نعسان القديمة،فقد تقرر قطع المياه عن مركز ومدينة اهناسيا ومطار دنديل ، ولمدة 20 ساعة "من 8 صباح السبت 9 مارس وحتى الــ 4 فجر الأحد 10 مارس "



وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة،بسبب أعمال تركيب لوحة الكهرباء وتطهير الخزان ،لضمان انتظام تقديم الخدمة ،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت بقيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.