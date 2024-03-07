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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يعتمد تعديل مواعيد العمل بالجهاز الإداري خلال رمضان

صدى البلد

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، المذكرة التي أعدتها الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام ومديرية التنظيم والإدارة ،بشأن تعديل مواعيد العمل الرسمية بجميع الوحدات الإدارية بدائرة المحافظة خلال شهر رمضان الكريم والتي تم عرضها على اللواء حازم عزت السكرتير العام
حيث تضمنت المذكرة التي عرضها على المحافظ كل من ( الأستاذ خالد عبد الفتاح ياسين مدير مديرية التنظيم والإدارة ،الأستاذ أحمد علي مرسي مدير عام  الموارد البشرية بالديوان العام )  مواعيد العمل الرسمية على النحو التالي:

 

-حضور العاملين بالجهات والمصالح التي تعمل" 6 أيام  في الأسبوع" في تمام الـــــ  9 صباحاً والانصراف 1 ظهراً
-حضور العاملين بالجهات والمصالح التي تعمل( 5 أيام في الأسبوع  ) في تمام الــــ 9 صباحاً والانصراف  2  ظهراً

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كما اعتمد المحافظ استمرار  العمل بنفس  القواعد المقررة بشأن العاملين الذين تم تخفيض ساعات العمل اليومية لهم بمقدار" ساعة واحدة" وفقاً لنص مادة 46 من القانون 81 لسنة 2016 و المادة  131  من اللائحة التنفيذية لذات القانون ، على أن يتم اجراء التخفيض على التوقيتات الجديدة، حيث تنخفض ساعات العمل اليومية بمقدار "ساعة" لكل من :

-الموظف ذو الإعاقة

-الموظف الذى لديه ولد من ذوي الإعاقة "بموجب قرار يصدر من المجلس الأعلى الطبي المختص بتلك الإعاقة"
-الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين
-الموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس

 

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