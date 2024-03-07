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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الدور الريادي للمرأة في العمل السياحي" ندوة في بني سويف

صدى البلد

 نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ندوة بعنوان "الدور الريادي للمرأة في العمل السياحي بكلية السياحة والفنادق وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ببني سويف ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، الندوة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور غادة حمود عميدة  الكلية و الدكتورة فاطمة يوسف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتورة غادة عاطف مدير الوحدة  .

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حيث تناولت الندوة آليات دعم المرأة لتحقيق هدف يتمثل في زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة في مصر وتمكين المرأة من مواجهة التحديات التي تواجهها في سوق العمل، فضلاً عن دعم خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر.

 

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