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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يواصل اجتماعاته بالمستثمرين لمتابعة موقف البنية التحتية للمناطق الصناعية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصل  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سلسلة اجتماعاته الدورية ، لمناقشة موقف البنية التحتية للمناطق الصناعية ، ضمن خطة المحافظة لتذليل معوقات الاستثمار والدفع بجهود المحافظة في هذا القطاع.

 وعقد اليوم اجتماع بحضور الأستاذة سلمى فتحي مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة،الأستاذة دعاء هلال مدير منطقة كوم أبوراضي الصناعية،الأستاذ أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب الصناعية،ومسؤولي  شركات المرافق ومركز تحديث الصناعة وجمعية مستثمري المناطق الصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين أصحاب المشروعات بمناطق بني سويف الصناعية والإدارات والجهات التنفيذية ذات الصلة.

خلال الاجتماع تابع المحافظ الإجراءات والخطوات المنفذة والتي تم الاتفاق عليها "في الاجتماع الأخير "والخاصة بسبل تعزيز وتوفير مرافق البنية التحتية من الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات ،وتضمنت ملفات التيار الكهربائي ببياض العرب و الصرف والمياه الجوفية وخدمة الاتصالات بوحدات المجمع الصناعي ببياض العرب والطرق والإنارة بكوم أبوراضي الصناعية.

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ناقش المحافظ ما تم تنفيذه من إجراءات فيما يتعلق بموضوع التيار بمنطقة بياض العرب ، حيث أفاد مسؤولو الكهرباء بأنه تم إحلال وتجديد الشبكة وباتت شبه مستقرة ،بجانب دراسة مطلب بعض المستثمرين بدعم المنطقة بمحول إضافي لمجابهة كثرة الأحمال والتنسيق مع الوزارات المعنية ومسؤولى الاستثمار وجميعات المستثمرين في هذا الملف ، من خلال إجراء معاينة لدراسة الوضع على أرض الواقع بالمصانع واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها ، وإعداد تقرير نهائي متضمن إجمالي القدرة الزائدة بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وتم استعراض موضوع مياه الصرف بالمنطقة،والإجراءات التي تمت بشأنها ، وشملت أخذ عينة من المياه لتحديد مصدرها ، وذلك بالتنسيق بين مكتب الاستثمار وجمعيات المستثمرين وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للكشف عن منظومة الصرف بالمصانع ، وذلك بالإضافة إلى متابعة إجراءات تحسين  مستوى خدمة الاتصالات بمجمع بياض العرب الصناعي ، وما تم من أعمال صيانة وإحلال وتجديد ودعم للكابلات ونقاط التوصيل "بوكسات".

كما ناقش المحافظ موقف البنية التحتية والمرافق بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية من صرف وطرق وخدمات إطفاء وإنارة وإتصالات وإجراءات التزام المصانع بالاشتراطات البيئية والصحية ، حيث  تم تكليف مسؤولى البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للمرور والتفتيش على منظومة الصرف بالمصانع ومتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية واتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفين وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وفي ختام الاجتماع ، أكد محافظ بني سويف، أن ملف الاستثمار يأتي في مقدمة أجندة عمل المحافظة خلال الفترة الحالية ،ضمن خطة المحافظة للمشاركة في الدفع بجهود الدولة للنهوض بالقطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من عوائده، خاصة في مجال فرص العمل والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ،مشيرا إلى التعاون المستثمرين المحافظة والوزارات والجهات المعنية  بالقطاع، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية في شتى المجالات، لاسيما في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه الحكومة للقطاع في كافة محافظات مصر.

اصحاب المشروعات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف كوم ابوراضي مركز تحديث الصناعة مرافق البنية التحتية والاتصالات وخدمات مياه الصرف

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