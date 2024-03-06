عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع خطة استعدادات القطاعات والأجهزة التنفيذية لشهر رمضان

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتهنئة لكافة أهالي وقيادات بني سويف ، بقرب حلول شهر رمضان المبارك ، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة التنفيذية قد أتمت استعداداتها لاستقبال الشهر الفضيل ، من خلال خطة تتضمن إجراءات وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين، ورفع حالة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والمرافق الحيوية.


جاء ذلك ،خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت ، لمراجعة خطة استعدادات القطاعات لاستقبال الشهر المبارك،والتي تضمنت التأكيد على  المتابعة الميدانية على كافة المستويات التنفيذية، وما يلزمها  من إجراءات عاجلة وتقارير  يتم رفعها للمختصين بداية من رؤساء القرى مرورًا برؤساء المدن ومديري القطاعات المعنية خاصة أجهزة وإدارات مديرية التموين، وصولاً إلى الإدارات المختصة بالمتابعة والتفتيش بديوان عام المحافظة للوقوف على المستجدات أولاً بأول في هذا الملف المهم.

رئيس جامعة بني سويف: تدريب طلاب علوم الملاحة بميناء الإسكندرية البحري

بني سويف تحتفل بالعيد القومي في الاستاد الرياضي

وتشتمل الخطة على الإجراءات اللازمة لتحقيق التنسيق بين غرف العمليات بمديريات التموين والطب البيطري والصحة لتفعيل دور الرقابة والتفتيش  على محلات بيع السلع، وفحص المعروض من المواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، بجانب التواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات والمرافق الخدمية وغرفة العمليات الرئيسية  ومركز السيطرة بالمحافظة والتي تعمل على مدار الساعة ، والتنسيق والمتابعة مع الأوقاف لتجهيز  وصيانة المساجد للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر والصلوات خلال أيام الشهر الكريم

بالإضافة إلى متابعة موقف المواد البترولية أولاً بأول من خلال الإشراف علي محطات التعبئة بالمحافظة ومعرفة رصيد الغاز الصب الوارد لتلك المحطات وتوزيع الكميات الواردة منها في جميع المحطات ، بجانب تعديل مواعيد عمل المخابز لتتناسب مع طبيعة الشهر الكريم  وتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الأسعار، والتأكد من انتظام العمل بالمخابز،ومتابعة وتوفير أسطوانات البوتاجاز والسلع الهامة للمواطنين، والاطمئنان علي مدى صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، فضلاً عن متابعة أرصدة الدقيق بشكل مستمر بالتنسيق مع المختصين بالوزارة للتأكيد علي توافر الأرصدة بالكميات الكافية مع المرور والمتابعة بصفة مستمرة علي المخابز وتحرير المحاضر للمخالفين.

كما  يتم التوسع في إقامة منافذ متحركة وثابتة لبيع السلع الأساسية والتموينية بأسعار مخفضة ، وذلك بالتوازي مع  معارض" أهلا رمضان" التي يتم تنفيذها بعواصم المدن بالتنسيق مع الجهات المعنية من التموين والغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية وتحت إشراف من الصحة والطب البيطرى للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وجودتها، مع التشديد علي الالتزام بالاشتراطات الصحية، بجانب متابعة توافر المستلزمات والأدوية والأطقم الطبية  بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية ، وكذا متابعة خريطة توزيع وانتشار نقاط ووحدات الإسعاف والخدمات الأمنية والمرورية وتكثيف أعمال النظافة  ورفع المخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف ت بني سويف بالعيد القومي رئيس جامعه بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في سب وقذف موظفة

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

95 ألف جنيه..فوز مشروعي تخرج بجامعة بني سويف بتمويل أكاديمية البحث العلمي

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الموريتاني: إسرائيل ترتكب حرب إبادة بشعة ومُمَنهجة ضد الشعب الفلسطيني

تقارير عبرية: غطرسة ووقاحة نتنياهو كسرت التحالف القوي بين إسرائيل وأمريكا

أبشع جريمة إبادة.. وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد عدم توافر أي أفق لوقف الحرب

بمناسبة ذكرى وفاته.. 10 محطات في مسيرة خطيب المنبرين إسماعيل الدفتار

عاجل.. وصول وفد الصندوق الدولي خلال ساعات إلى مصر لهذا السبب|إيه الحكاية

رئيس الوزراء يعلن نجاح مصر في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

فيديو

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ