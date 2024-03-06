محافظ بني سويف يتابع خطة استعدادات القطاعات والأجهزة التنفيذية لشهر رمضان

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتهنئة لكافة أهالي وقيادات بني سويف ، بقرب حلول شهر رمضان المبارك ، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة التنفيذية قد أتمت استعداداتها لاستقبال الشهر الفضيل ، من خلال خطة تتضمن إجراءات وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين، ورفع حالة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والمرافق الحيوية.



جاء ذلك ،خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت ، لمراجعة خطة استعدادات القطاعات لاستقبال الشهر المبارك،والتي تضمنت التأكيد على المتابعة الميدانية على كافة المستويات التنفيذية، وما يلزمها من إجراءات عاجلة وتقارير يتم رفعها للمختصين بداية من رؤساء القرى مرورًا برؤساء المدن ومديري القطاعات المعنية خاصة أجهزة وإدارات مديرية التموين، وصولاً إلى الإدارات المختصة بالمتابعة والتفتيش بديوان عام المحافظة للوقوف على المستجدات أولاً بأول في هذا الملف المهم.

وتشتمل الخطة على الإجراءات اللازمة لتحقيق التنسيق بين غرف العمليات بمديريات التموين والطب البيطري والصحة لتفعيل دور الرقابة والتفتيش على محلات بيع السلع، وفحص المعروض من المواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، بجانب التواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات والمرافق الخدمية وغرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة والتي تعمل على مدار الساعة ، والتنسيق والمتابعة مع الأوقاف لتجهيز وصيانة المساجد للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر والصلوات خلال أيام الشهر الكريم

بالإضافة إلى متابعة موقف المواد البترولية أولاً بأول من خلال الإشراف علي محطات التعبئة بالمحافظة ومعرفة رصيد الغاز الصب الوارد لتلك المحطات وتوزيع الكميات الواردة منها في جميع المحطات ، بجانب تعديل مواعيد عمل المخابز لتتناسب مع طبيعة الشهر الكريم وتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الأسعار، والتأكد من انتظام العمل بالمخابز،ومتابعة وتوفير أسطوانات البوتاجاز والسلع الهامة للمواطنين، والاطمئنان علي مدى صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، فضلاً عن متابعة أرصدة الدقيق بشكل مستمر بالتنسيق مع المختصين بالوزارة للتأكيد علي توافر الأرصدة بالكميات الكافية مع المرور والمتابعة بصفة مستمرة علي المخابز وتحرير المحاضر للمخالفين.

كما يتم التوسع في إقامة منافذ متحركة وثابتة لبيع السلع الأساسية والتموينية بأسعار مخفضة ، وذلك بالتوازي مع معارض" أهلا رمضان" التي يتم تنفيذها بعواصم المدن بالتنسيق مع الجهات المعنية من التموين والغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية وتحت إشراف من الصحة والطب البيطرى للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وجودتها، مع التشديد علي الالتزام بالاشتراطات الصحية، بجانب متابعة توافر المستلزمات والأدوية والأطقم الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية ، وكذا متابعة خريطة توزيع وانتشار نقاط ووحدات الإسعاف والخدمات الأمنية والمرورية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة