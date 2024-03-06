رئيس جامعة بني سويف: تدريب طلاب علوم الملاحة بميناء الإسكندرية البحري

نظمت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، زيارة تدريبية لطلاب الكلية بالمستويات المختلفة، إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية البحري وذلك تحت إشراف الدكتور أسامه شلبية عميد الكلية، والدكتورة هبه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وشملت الزيارة إجراء البرنامج التدريبي في مرافق الهيئة العامة للميناء، للاستفادة من بيئة تعليمية تفاعلية تسهم في توطيد العلاقة بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التدريب ضم عدد من المحاضرات منها، برنامج تدريب متقدم تحت عنوان" أعمال المساحة ومنظومة الـGIS"، والمهارات الأساسية لاستخدام أجهزة الـGIS وتطبيقاتها في المسح والرفع الطبوغرافي، والتدريب على منظومة الـGIS:، والتدريب العملي على أجهزة الـTotal Station: في أعمال المسح الدقيق، وتطبيق تقنية تحويل الخرائط إلى تطبيقات محمولة من خلال إرشاد المشاركين حول كيفية نقل البيانات الجغرافية إلى منصات التطبيقات المحمولة، كما شمل التدريب القيام بزيارات ميدانية لترسيخ المعلومات وتقييم مدى فاعلية البرنامج التدريبي،

ووجه الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، الشكر لرئيس هيئة الميناء اللواء بحري نهاد شاهين، لحسن التعاون وإتاحة الفرصة لتدريب طلاب وخريجي الكلية من أجل ضمان تخريج كوادر بشرية علي أعلي مستوي في مجال علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.